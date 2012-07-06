追加：起債予測一覧〔表〕＝7月6日現在

年債：T(324回)+5─6bp 15年債：T(96回)+11─13bp 20年債：T(137回)+14─15bp 7月10日に起債予定 3/ 6 A 期間30年 2012年度上期の主幹事：野村、 三菱ＵＦＪＭＳ -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 6/20 AA 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事：大和、みずほ レンジ／T(324回)+3.5bp 7月10日に起債予定 6/20 A 期間10年、発行額350億円程度 主幹事：ＳＭＢＣ日興、ＧＳ 8月に発行予定 6/20 A 期間10年、発行額350億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村 9月に発行予定 6/20 AA 期間20年、発行額200億円程度 主幹事：みずほ、大和、東海東京 7月11日に起債予定 6/20 A 期間20年 主幹事：野村、ドイツ、 ＭスタンレーＭＵＦＧ 9月に発行予定 6/20 A 期間7年(スポット債) 主幹事：ＳＭＢＣ日興、三菱ＵＦＪＭＳ、 みずほインベ 8月に発行予定 3/ 9 <2012年度上半期発行計画> 10年債：2400億円程度 20年債：800億円程度 5年債：400億円程度 FLIP、スポット債：1400億円程度 EMTN：1000億円程度 総額：6000億円程度 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（環境再生保全機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 京都府 <0#0105=JFI> 7/ 4 A 期間20年 主幹事：みずほ、ＳＭＢＣ日興、メリル 名古屋市 <0#0151=JFI> 6/28 A 期間6年、発行額100億円 主幹事：ＧＳ、東海東京、しんきん 7月上旬に起債予定 6/26 A 超長期 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ 横浜市 <0#0154=JFI> 6/26 A 期間5年、発行額100億円程度 主幹事：ＳＭＢＣ日興、東海東京、メリル 上半期に発行予定 6/25 <2012年度上半期超長期債の主幹事> 大和、ＳＭＢＣ日興、メリル 静岡県 <0#0107=JFI> 5/28 <2012年度の30年債> 年間主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和、 ＭスタンレーＭＵＦＧ 愛知県 <0#0108=JFI> 6/21 AA 期間10年、発行額200億円 7月13日に起債予定 大阪府 <0#0104=JFI> 6/21 A 期間5年、発行額200億円、入札・引合方式 7月17日に起債予定 川崎市 <0#0156=JFI> 6/21 AA 期間5年、発行額70億円 7月10日に起債予定 4/ 9 <2012年度超長期債グループ式主幹事制> 事務主幹事：大和 共同主幹事グループ：ＧＳ、野村、みずほ、 三菱ＵＦＪＭＳ 発行額：100億円を3回発行 (4月に20年債100億円、6月に30年債100億円 を発行済み) 北海道 <0#0101=JFI> 6/21 AA 期間5年、発行額200億円 7月13日に起債予定 兵庫県 <0#0106=JFI> 6/20 A 期間20年、発行額100億円 主幹事：みずほ、野村、 ＭスタンレーＭＵＦＧ 神奈川県 <0#0103=JFI> 6/ 8 <2012年度超長期債(期間20年)の主幹事> 発行総額：600億円程度 第2四半期：ＭスタンレーＭＵＦＧ、 ＳＭＢＣ日興 第3四半期：大和、みずほ 第4四半期：野村、三菱ＵＦＪＭＳ 東京都 <0#0100=JFI> 6/18 AA 期間10年、発行額600億円、融合方式 7月13日に起債予定 6/18 <2012年度第2四半期10年債> 指名幹事：ＧＳ、みずほ 代表幹事：みずほコーポレート銀、野村証 年間幹事：みずほ銀 6/ 8 A 期間30年、発行額100億円程度 主幹事：ＳＭＢＣ日興、ＣＳ、大和 7月中旬に起債予定 3/27 <2012年度発行計画額 総額8500億円> 10年債：5800億円(毎月400─600億円程度) 中期債：1100億円 超長期債：900億円 東京再生都債(個人向け3年債)：200億円 外債：500億円 札幌市 <0#0155=JFI> 6/19 A 期間20年、発行額100億円程度 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、大和 3/23 <2012年度超長期債> 発行額300億円 通年事務主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ 神戸市 <0#0153=JFI> 5/14 A 期間5年、発行額100億円