再送：9日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ ６月貸出・資金吸収動向（日銀）[JPBNK=ECI] ０８：５０ ５月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI] （予測中央値：前月比‐3.3％） ０８：５０ ５月経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] （予測中央値：経常収支4931億円の黒字、前年比‐14％） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（６月中：指定報告機関ベース、財務省） ０９：００ 衆議院予算委員会 １３：００ 楽天トラベル サマーフォーラム １３：００ 山田副会長講演「Welcome!Japan戦略」 １３：２０ 岡武社長講演「楽天トラベル戦略共有会」 １３：５０ 三木谷・楽天社長講演 １３：３０ ６月・１２年度上半期の全国倒産状況（商工リサーチ） １４：００ ６月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] １４：４５ 楽天 ソーラー事業で記者会見 三木谷・楽天社長らが出席 １５：００ 茂木自民党政調会長会見 １５：３０ 経団連会長会見 １７：００ ＫＤＤＩラボプログラム概要説明会 社長出席 １８：００ 五十嵐財務副大臣会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ６日（金） ０６４５ＧＭＴ ５月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] ０８３０ＧＭＴ ６月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １０００ＧＭＴ ５月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] ドラギＥＣＢ総裁、モンティ伊首相、ファビウス仏外相が経済会議に参加 （仏エクサン・プロバンス） ７日（土） ８日（日） 独仏首脳、仏独和解５０周年記念行事に出席（仏ランス） ９日（月） ０１３０ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演（バンコク） ０１３０ＧＭＴ ６月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０５００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演（バンコク） ０６００ＧＭＴ ５月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] １２３０ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が現在の経済・金融動向とＥＣＢの政策スタンスを説明 （ブリュッセル） １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １５５５ＧＭＴ 米サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が経済見通しについて講演 （米アイダホ州コー・ダリーン） １９００ＧＭＴ ５月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] ユーロ圏財務相会合 ＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝ 09 Jul AMC Q2 2012 Alcoa Inc. ( AA ) 0.06 18 0.32 （東京 ６日 ロイター）