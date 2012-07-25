追加：欧州債務問題関連ヘッドライン

＊記事本文を読む場合はヘッドライン末尾の番号をダブルクリックしてください。 《格付け》 ◎UPDATE1: ＥＦＳＦの格付け見通しを「安定的」から「ネガティブ」に変更＝ムーディーズ[ID:nTK8167648] ◎スペインは分岐点に、信頼回復できなければ全面的支援要請の必要も＝ＤＢＲＳ[ID:nJT8167282] ◎UPDATE3: ムーディーズ、独などユーロ圏トリプルＡ3カ国の見通しネガティブに 支援負担増を懸念[ID:nTK8165386] ◎ムーディーズ、独・オランダ・ルクセンブルクの格付け見通しをネガティブに変更[ID:nJT8165318] ◎イタリア、国債入札の日程に変更なし＝財務省[ID:nJT8165406] ◎独政府「ユーロ圏におけるアンカーの役割は不変」、ムーディーズの見通し変更で[ID:nTK8165488] ◎UPDATE1: ユーログループ議長「ユーロ圏の安定確保へ強くコミット」、ドイツなど3カ国の見通し引き下げで[ID:nTK8166072] 《スペイン》 ◎WRAPUP1: スペインの債務不安高まる、5／10年債が逆イールドに ギリシャの返済能力にも疑問[ID:nTK8167512] ◎モスコビシ仏財務相とデギンドス・スペイン経済相が25日に会談＝仏財務省[ID:nTK8167492] ◎UPDATE1: スペイン短期国債入札で利回り上昇、財政支援の観測を反映[ID:nTK8166456] ◎UPDATE1: 伊・仏、ＥＵ首脳会議での合意事項の迅速な実施を支持＝スペイン外務省[ID:nJT8167198] ◎スペインへの追加支援必要になれば、欧州救済基金の拡充かＥＣＢによる行動に＝仏外相[ID:nTK8166290] ◎スペイン5年債ES5YT=TWEB利回り上昇、約11年ぶりに10年債利回り上回る＝午前の欧州債市場で[ID:nTK8166268] ◎第2四半期のスペインＧＤＰは前期比‐0.4％、経済相は全面的支援の必要性否定[ID:nJT8164662] ◎自治州の財政問題がスペイン政府の長期的な足かせに[ID:nTK8165576] ◎スペインが24日に短期債入札で30億ユーロ調達へ、利回りは上昇の見通し[ID:nTK8165592] ◎スペイン・イタリアの一部国債の証拠金率引き上げ＝ＬＣＨクリアネット[ID:nJT8165156] ◎スペイン・イタリア当局、空売り禁止措置を再導入[ID:nJT8165250] ◎スペイン債利回りユーロ導入後最高、全面支援要請への懸念で[ID:nJT8165194] ◎スペイン、24日の短期債入札で最大30億ユーロ調達へ[ID:nJT8164840] ◎ショイブレ独財務相、24日にスペイン財務相と会談へ＝独財務省報道官[ID:nTK8164568] ◎スペイン国債利回り上昇止まらず、国家的救済が必要との懸念背景＝午前の欧州債市場[ID:nTK8164536] ◎スペイン経済相、全面的な国家支援の必要性を否定[ID:nT9E8GM04K] ◎スペインのＣＤＳスプレッドが過去最高に拡大、地方州の支援要請めぐる報道で[ID:nTK8164498] ◎現在の問題の解決策は、一段の削減と改革・ユーロ圏統合に向けた新たなメカニズム＝スペイン中銀副総裁[ID:nT9E8GM04I] ◎〔情報ＢＯＸ〕スペイン自治州の債務借り換え必要額・債務残高[ID:nTK8164262] 《ギリシャ》 ◎UPDATE1: ギリシャのサマラス首相、歳出削減を推進する考え表明[ID:nTK8167750] ◎ギリシャ証券規制当局、アテネ証取での空売り禁止措置をさらに3カ月延長[ID:nTK8167602] ◎ギリシャが支援条件順守できなければ第2次ヘアカットも選択肢＝独与党有力議員[ID:nTK8167458] ◎UPDATE1: ギリシャは債務削減目標の達成に程遠い、新たな債務再編必要となる公算＝ＥＵ筋[ID:nJT8167170] ◎独連立与党内でギリシャのユーロ離脱求める発言続く、メルケル首相に圧力[ID:nJT8166718] ◎バローゾ欧州委員長、25日にアテネでギリシャのサマラス首相と会談＝当局者 [ID:nT9E8GM04W] ◎ギリシャと「トロイカ」、24日から協議 8月下旬の国債償還に向けた融資が焦点[ID:nTK8165760] ◎ギリシャのユーロ離脱は現時点で協議されていない＝オーストリア財務相 [ID:nTK8166298] ◎米財務次官補、24─26日に伊・ギリシャ訪問 経済・政策動向めぐり協議へ[ID:nJT8165180] 《イタリア》 ◎UPDATE1: モンティ伊首相、シチリア州に財政安定化と行政改革を指示[ID:nJT8167156] ◎イタリアの都市、未収歳入の減額調整で5.8億ユーロの歳入減も＝地元紙[ID:nJT8167096] ◎イタリア地方政府、支出削減で夏休み後の学校再開が困難になると警告[ID:nTK8165746] ◎スペイン・イタリアの一部国債の証拠金率引き上げ＝ＬＣＨクリアネット[ID:nJT8165156] ◎米財務次官補、24─26日に伊・ギリシャ訪問 経済・政策動向めぐり協議へ[ID:nJT8165180] ◎イタリア証券取引委、金融株の空売り27日まで禁止[ID:nJT8165072] ◎イタリアのシチリア州、デフォルトのリスクない＝内相[ID:nJT8164916] ◎イタリアの10都市が財政問題に直面─政府専門家＝伊紙[ID:nTK8164528] 《その他》 ◎UPDATE2: 7月のユーロ圏総合ＰＭＩ速報値は46.4で横ばい、予想下回りマイナス成長示唆 [ID:nTK8166284] ◎ＥＣＢが期間7日の流動性供給オペ、98行に1306.69億ユーロ供給 [ID:nTK8166420] ◎スペイン国債利回り7％超、国際金融市場は神経質な地合い＝白川日銀総裁[ID:nT9E8I805D] ◎UPDATE1: 円高には「あらゆる措置を排除せず断固たる行動」、一層の緊張感もち注視＝安住財務相[ID:nTK0855676] ◎仏短期債入札、13週間物利回り再びマイナス 22週・52週間物はプラス[ID:nJT8165100] ◎新たなＥＵ首脳会議の開催は時期尚早、ユーロ圏危機対処めぐり＝伊首相[ID:nJT8164950] ◎ＥＣＢ、19週連続で国債買い入れ行わず[ID:nJT8164952] ◎トロイカ調査団、キプロス政府と新たな支援協議を開始 27日までに完了の見通し[ID:nJT8164948] ◎7月のユーロ圏消費者信頼感指数は‐21.6、予想以上に悪化＝欧州委[ID:nJT8164868] ◎〔情報ＢＯＸ〕今後のユーロ圏国債入札予定（10月23日まで）[ID:nTK8165718] 《マーケット》 ◎〔外為マーケットアイ〕[JPY/JU] ◎〔金利マーケットアイ〕[JP/BJ] ◎〔株式マーケットアイ〕[.TJU] ◎クロスマーケットアイ[.JPCM] ◎欧州市場サマリー[NNJ/EU] ◎欧州株式市場サマリー[NNS/EU] ◎米国株式市場サマリー[NNS/NY] ◎ＮＹ市場サマリー[NNJ/NY] ◎アジア株式市場サマリー[NNS/AS] ［東京 ２５日 ロイター］