UPDATE1: 双日<2768.T>、期間3年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.62％

［東京 ２５日 ロイター］ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券によると、双日 <0#2768=JFI>( 2768.T )は、期間３年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額１００億円。 利率 ０．６２％ 発行価格 １００円 スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．２７％ ［ 募集要項一覧 ］ -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 双日 募集期間 ７月２５日 第２５回無担保社債 払込期日 ７月３１日 発行額 １００億円 各社債の金額 １億円 期間 ３年 主幹事 下記参照 利率 ０．６２％ 財務代理人 三菱東京ＵＦＪ銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 ＢＢＢ（Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ） 応募者利回り ０．６２０％ 償還期限 ２０１５年７月３１日 利払日 １月、７月の各３１日 -------------------------------------------------------------------------------- ・主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、みずほ証券 ・引受証券と引受額（案 単位：億円） 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証６０ みずほ証４０ ・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２５銭 （ロイターニュース 片山直幸）