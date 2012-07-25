再送：キヤノン<7751.T>: 12年12月期中間連結(SEC)、当期利益1132.52億円3.6 %増

再送：１５時００分に配信した１２年１２月期中間連結決算に 希薄化後ＥＰＳを追加して再送します。 ［東京25日 ロイター］ 2012年12月期中間決算 (2012年1月1日-2012年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 12年12月期中間 11年12月期中間 12年12月期予想 売上高 （百万円） 1,728,445 1,675,765 3,690,000 (+3.1 %) (-2.9 %) (+3.7 %) 営業利益 （百万円） 175,275 160,913 390,000 (+8.9 %) (-19.7 %) (+3.2 %) 税引き前利益（百万円） 178,269 163,659 395,000 (+8.9 %) (-18.8 %) (+5.5 %) 当期利益 （百万円） 113,252 109,323 250,000 (+3.6 %) (-12.2 %) (+0.6 %) １株利益 （円） 95.26 89.16 213.46 希薄化後EPS （円） 95.25 89.16 １株年間配当 （円） 120.00 １株Q2配当 （円） 60.00 60.00 １株Q4配当 （円） 60.00