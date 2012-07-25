再送：オリックス<8591.T>: 13年3月期第1四半期連結(SEC)、当期利益347.73億円 49.6 %増

再送：１５時３０分に配信した２０１３年３月期第１四半期連結決算に 希薄化後ＥＰＳを追加して再送します。 ［東京25日 ロイター］ 2013年3月期第1四半期決算 (2012年4月1日-2012年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期第1四半期 12年3月期第1四半期 13年3月期予想 営業収益 （百万円） 251,791 238,126 1,030,000 (+5.7 %) (+6.2 %) (+5.9 %) 営業利益 （百万円） 36,978 31,842 (+16.1 %) (+46.1 %) 税引き前利益（百万円） 47,467 37,921 (+25.2 %) (+58.0 %) 当期利益 （百万円） 34,773 23,237 100,000 (+49.6 %) (+43.6 %) (+19.7 %) １株利益 （円） 323.41 216.16 930.04 希薄化後EPS （円） 270.27 180.51 １株年間配当 （円） 90.00 １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） 90.00