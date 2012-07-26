UPDATE1: 日本政策金融公庫、2年・500億円の財投機関債発行条件を決定＝利率0.161％

［東京 ２６日 ロイター］ みずほ証券によると、日本政策金融公庫<0#0910=JFI> は、期間２年の財投機関債の発行条件を決定した。 発行額５００億円。 利率 ０．１６１％ 発行価格 １００円 スプレッド 第２６０回国債流通利回り＋０．０６％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 日本政策金融公庫 募集期間 ７月２６日 第２６回財投機関債 払込日 ８月 ８日 発行額 ５００億円 各債券の金額 １０００万円 期間 ２年 主幹事 下記参照 利率 ０．１６１％ 社債管理者 三菱東京ＵＦＪ銀行 発行価格 １００円 格付け・予定 ＡＡ＋（Ｒ＆Ｉ） 応募者利回り ０．１６１％ Ａａ３（ムーディーズ） 償還日 ２０１４年８月 ８日 利払日 ６月、１２月の各２０日 -------------------------------------------------------------------------------- ・一般担保 ・主幹事：みずほ証券、ＳＭＢＣ日興証券、大和証券 ・引受証券と引受額（単位：億円） みずほ証１６８ ＳＭＢＣ日興証１６６ 大和証１６６ ・引受手数料：幹事手数料１０００万円、引受責任料５銭、販売手数料２．５銭 （ロイターニュース 片山直幸）