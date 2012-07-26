UPDATE1: 住友不動産<8830.T>、5年・100億円の国内ＳＢ発行条件決定＝利率0.50％

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［東京 ２６日 ロイター］ ＳＭＢＣ日興証券によると、住友不動産(8830.T)
<0#8830=JFI>は、期間５年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額１００億円。
利率 ０．５０％
発行価格 １００円
スプレッド ５年スワップレート＋０．１０％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 住友不動産 募集期間 ７月２６日
第８０回無担保社債 払込期日 ８月 １日
発行額 １００億円 各社債の金額 １億円
期間 ５年 引受会社 ＳＭＢＣ日興証券
利率 ０．５０％ （単独）
発行価格 １００円 財務代理人 三井住友銀行
償還期限 ２０１７年８月１日 格付け・予定 Ａ（ＪＣＲ）
利払日 ２月、８月の各１日 Ａ─（Ｒ＆Ｉ）
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・引受手数料：合計４０銭
（ロイターニュース 片山直幸）
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