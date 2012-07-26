UPDATE1: 住友不動産<8830.T>、5年・100億円の国内ＳＢ発行条件決定＝利率0.50％

［東京 ２６日 ロイター］ ＳＭＢＣ日興証券によると、住友不動産( 8830.T ) <0#8830=JFI>は、期間５年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。 発行額１００億円。 利率 ０．５０％ 発行価格 １００円 スプレッド ５年スワップレート＋０．１０％ 【 発行条件一覧 】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄 住友不動産 募集期間 ７月２６日 第８０回無担保社債 払込期日 ８月 １日 発行額 １００億円 各社債の金額 １億円 期間 ５年 引受会社 ＳＭＢＣ日興証券 利率 ０．５０％ （単独） 発行価格 １００円 財務代理人 三井住友銀行 償還期限 ２０１７年８月１日 格付け・予定 Ａ（ＪＣＲ） 利払日 ２月、８月の各１日 Ａ─（Ｒ＆Ｉ） -------------------------------------------------------------------------------- ・引受手数料：合計４０銭 （ロイターニュース 片山直幸）