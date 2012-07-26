〔表〕きょうの投信設定（27日）＝3本

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【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】 ◎日興ＵＢＳアジア株式リスク・コントロール・ファンド ／ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：１６００億円 設定額 ：── 販売会社 ：ＳＭＢＣ日興証券 ◎日興アジア・ハイイールド債券プレミアムファンド（毎月分配型） ／三井住友アセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：２０００億円 設定額 ：── 販売会社 ：ＳＭＢＣ日興証券 ◎ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞ ／ＤＩＡＭアセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：１０００億円 設定額 ：── 販売会社 ：みずほ銀行 ＊２６日設定／２７日設定額公表のファンド ◎ニュージーランド株式ファンド ／カレラアセットマネジメント ──────────────────────────────────── 設定上限額：１００億円 設定額 ：公表は２７日 販売会社 ：安藤証券
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