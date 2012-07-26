新規上場日程一覧（26日現在）

注）市場名略称：東１＝東証１部、東２＝東証２部、東マ＝東証マザーズ 東Ｒ＝東証不動産投資信託証券 東Ｐ＝東証ＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔ 大１＝大証１部、大２＝大証２部、ＪＱ＝ジャスダック 大べ＝大証ベンチャーファンド市場 名１＝名証１部、名２＝名証２部 名セ＝名証成長企業市場（セントレックス） 札＝札証、ＡＭ＝札証アンビシャス 福＝福証、福Ｑ＝福岡Ｑ─Ｂｏａｒｄ市場 所属部が未定の場合は取引所名 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 市場| 社名 |Code|上場日|公募・売出(追加)|単位| 仮条件 |公開価格|主幹事 | | | | | | | | ＪＱ|サクセスホー|6065| 8/7|14万株・24万株 |100 |1950─2050 |2050 |野村 |ルディングス| | | （5.7万株） | | | | | | | | | | | | ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 市場・指定変更、追加上場日程一覧 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 市場 | 社名 |コード|上場日|公募・売出（追加）| 主幹事 |既上場市場 | | | | | | 東１ |タケエイ |2151 |7/31 |なし・ 191.5万株 | |東マ | | | | （12万株） | | | | | | | | 東１・|三栄建築設計 |3228 |8/6 | | |東２・名２ 名１| | | | | | ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――