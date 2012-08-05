6日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ １部指定 三栄建築設計( 3228.T ) 東証・名証 （既上場は東証・名証それぞれ２部） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １４：００ ６月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府）[JPCIIN=ECI] ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ６日（月） １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 （東京 ６日 ロイター）