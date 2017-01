COLUMN-宗教学と経済学から見た欧州債務危機の深層＝上野泰也氏

上野泰也 みずほ証券 チーフマーケットエコノミスト

[東京 6日 ロイター] 長期化するユーロ圏債務危機。これまでに欧州連合(EU)に対して金融支援を要請した通貨統合参加国は、ギリシャ、アイルランド、ポルトガル、スペイン、キプロスの5か国に上る。そして、市場が次に金融支援を要請する最有力候補とみているのはスロベニアである。

スロベニアのクラニェツ中銀総裁やシュシュテルシッチ財務相は、銀行セクター救済のために同国が金融支援を将来要請する可能性を認めている。7月9日のユーロ圏財務相会合では、スロベニア問題も議論された。このほか、イタリアは国債利回りが市場で恒常的に高めになっており、モンティ首相は欧州安定メカニズム(ESM)による国債買入れ支援を要請する可能性に言及している。

そのイタリアでは、来年の春に総選挙が行われる見通しだ。モンティ首相が退任の意向を表明する一方で、ベルルスコーニ前首相が再登板を目指す動きを見せており、政治が再び混乱しようものならば、イタリアが次の危機の火種になる恐れがある。

周縁国と呼ばれることもある欧州の「南」の国々が金融支援を要請し、ドイツやオランダ、フィンランドをはじめとする「北」の国々が主導する形で救済に厳しい条件が付けられるというのが、もはやパターン化された欧州債務危機の対立の構図と言えよう。

中央大学総合政策学部の保坂俊司教授は、ユーロ危機を引き起こした当事国が総じてカトリック国(あるいは非プロテスタント系)であることに着目し、欧州債務危機の根源に倫理観、特に経済倫理の違いがあるとの指摘を行っている(「週刊エコノミスト」2012年6月19日号掲載論文「宗教の歴史 カトリックとプロテスタント 欧州危機が示す倫理観の差」)。

日本の外務省ホームページで、冒頭で挙げた7カ国の宗教分布を調べてみると、カトリック教徒の比率は、イタリアで約97%、アイルランドで約87%、スペインで約75%(外務省は「と言われる」として限定的表現は避けている)、ポルトガルで「圧倒的多数」、スロベニアで57.8%だという(ギリシャとキプロスではギリシャ正教が優位)。保坂教授は、カトリック派の国々について、「倹約や勤勉が美徳とされる日常生活重視のプロテスタント派とはやや異なり、人間生活の意味を多元的にとらえる。言い換えれば、財政健全化のために身を削るような倹約をするよりも、他の道があるはずだと考える」(前出の論文より引用)と指摘している。

また、先日ある日銀関係者からご教示いただいたが、英ウォーリック大学のサッシャ・ベッカー教授も、カトリックとプロテスタントという宗派の違いが欧州の「北」と「南」の財政状況の差異につながっていると述べている(英紙「ガーディアン」2011年10月31日付記事「Protestant v Catholic: which countries are more successful」)。同教授の分析によれば、一般論として(欧州では)プロテスタントはカトリックよりも高いレベルの教育を受ける傾向が強く、それが経済的成功の一因であり、女性の社会進出が活発になった20世紀以降もそうした傾向は変わっていないという。

こうした指摘は、ドイツの社会学者マックス・ウェーバーが「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」で指摘した近代資本主義の原点を、今回の欧州債務危機における対立の構図に重ね合わせようとする考え方であり、一定の説得力は確かにあると言える。

<宗派にかかわらずバブルは発生する>

ただ、宗教学による欧州債務危機の原因分析でやや苦しいと思うのは、ドイツでは実際は南部のバイエルン州を中心に、若干とはいえ、カトリックの方が数において勝るという事実である(独連邦統計庁の2008年末のデータでは、カトリックは2518万人で、プロテスタントは2452万人)。

さらに、他の「北」の国々でも、たとえばオーストリアではカトリックが約74%で、プロテスタントは約5%にすぎない。オランダではカトリックが27%で、プロテスタントが16.6%である。

また、バイエルン州を地盤にしておりカトリック教会とのつながりが強い地域政党であるキリスト教社会同盟(CSU)は、ドイツの連立与党の一角を占めているが、最大与党であり姉妹政党であるキリスト教民主同盟(CDU)よりも、保守色がはるかに強い。ギリシャ問題ではCSU幹部が、ユーロ圏からのギリシャ離脱論をしばしば唱えている。

加えて、今回の欧州債務危機とは別の扱いになっているが、アイスランドの例がある。金融バブル崩壊によって2008年に国内3大銀行が経営破綻して国有化され、国際通貨基金(IMF)や北欧諸国の金融支援を受けた同国は、プロテスタントが圧倒的に優位の国である(人口の約8割が福音ルーテル派)。

結局、経済活動において人間心理に由来する振れはつきもので、宗派にかかわらず、バブルは発生する条件さえ整えば発生する。今回の危機に対する宗教学的な分析は重要だが、経済学的立場から言えば、「カトリック(およびギリシャ正教)vsプロテスタント」という構図だけで説明することはできない。

筆者が、欧州債務危機と宗派との関連でむしろ注目しているのは、同じ宗派が優位の国家同士に連帯意識がみられているという点である。6月下旬のEU首脳会議では、カトリックが優位の国であるフランス、イタリア、スペインが団結し、最終的にドイツの譲歩を引き出した(ちなみにメルケル独首相はルター派のプロテスタントの牧師の娘である)。

また、ギリシャ正教優位の国であるキプロスは、EUに加えて、経済および宗教面で関係が深いロシアに対しても金融支援を要請した。ロシアで復権が著しいロシア正教は、ギリシャ正教と源流が同じである。ちなみに、筆者は10年ほど前にモスクワから空路キプロス入りしたことがあるが、その当時からキプロスはロシア人にとって、風光明媚で同胞も数多い保養地として、さらには投資先として、特別な存在だったようである。

欧州債務危機は、最終的にどうなるのか。保坂教授は、2012年7月8日付東京新聞のインタビューで、「EUやユーロは経済的な損得だけではなく、キリスト教徒の互助的な仕組み」であるとして、「倫理観の違いは大きいが、最終的には必要な財政支援が行われ軟着陸するのではないか」と答えている。

筆者の場合、通貨統合から離脱する国を1つでも出してしまうと、統合そのものへの信認が決定的に失われてしまい、「火事」はもはや手がつけられなくなる恐れが大きいという点、すなわち通貨統合参加国は一種の「運命共同体」であるという点を重視している。ただ、長い時間をかけつつ危機は収拾されるだろうとの見立ては同じである。

*上野泰也氏は、みずほ証券のチーフマーケットエコノミスト。会計検査院を経て、1988年富士銀行に入行。為替ディーラーとして勤務した後、為替、資金、債券各セクションにてマーケットエコノミストを歴任。2000年から現職。

*このドキュメントにおけるニュース、取引価格、データ及びその他の情報などのコンテンツはあくまでも利用者の個人使用のみのためにコラムニストによって提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。このドキュメントの当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。このドキュメントの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。ロイターはコンテンツの信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、コラムニストによって提供されたいかなる見解又は意見は当該コラムニスト自身の見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。