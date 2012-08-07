8日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 日銀金融政策決定会合（１日目） ０８：５０ ６月・上半期の経常収支（財務省）[JPCURA=ECI] ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（７月中：指定報告機関ベース、財務省） ０８：５０ ７月貸出・資金吸収動向（日銀）[JPBNK=ECI] １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 富士重 マーケティング活動説明会 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：３０ ７月全国企業倒産（商工リサーチ） １３：３０ 三菱電機 冷熱・省エネ技術説明会 １３：３０ ＪＴ 新グローバル成長戦略発表会 時間未定 ７月景気ウォッチャー調査（内閣府）[JPEWDI=ECI] ＜企業決算＞ ニコン、大成建設、清水建設、三菱マテ、千代田化工 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ７日（火） ０４３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０８３０ＧＭＴ ６月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] ０８３０ＧＭＴ ６月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] ０９００ＧＭＴ 第２・四半期イタリアＧＤＰ速報値 １０００ＧＭＴ ６月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 １８３０ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長、ＦＲＢのタウンホールミーティングで 金融教育の重要性について講演・質疑応答 １９００ＧＭＴ ６月米消費者信用残高（ＦＲＢ） [USCRED=ECI] アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）電気通信・情報相会合 （ロシア・サンクトペテルブルク、８日まで） ＝＝＝＝海外主要企業決算発表＝＝＝＝＝ 07 Aug Q3 2012 Walt Disney Company ( DIS.N ) 07 Aug CH 06:00 XSTRATA PLC H1 XTA.L ８日（水） ０６００ＧＭＴ ６月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] ０６４５ＧＭＴ ６月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] ０９３０ＧＭＴ 英中銀インフレ報告 １０００ＧＭＴ ６月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米労働生産性・単位労働コスト速報値（労働省）[USLCTS=ECI] １７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）電気通信・情報相会合 （ロシア・サンクトペテルブルク、最終日） ＝＝＝＝海外主要企業決算発表＝＝＝＝＝ 08 Aug GB RIO TINTO PLC INTERIM ( RIO.L ) 08 Aug NL ING GROEP NV Q2 ING.AS （東京 ８日 ロイター）