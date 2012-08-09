10日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：２５ 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ７月企業物価指数（日銀）[JPCGP=ECI] （予測中央値：前年比‐1.6％） ０９：００ 参院・社会保障と税の一体改革特別委員会 １０：００ ７月ビール系飲料課税出荷数量 １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １３：３０ ６月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI] １４：００ 日銀８月金融経済月報 １４：００ 参院本会議（消費増税法案成立へ） １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ９日（木） ０１３０ＧＭＴ ７月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０１３０ＧＭＴ ７月中国ＣＰＩ、ＰＰＩ（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０５３０ＧＭＴ ７月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局）[CNIO=ECI] ０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報 ０８３０ＧＭＴ ６月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] １２３０ＧＭＴ ６月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 韓国中銀金融政策決定会合 インドネシア中銀金融政策決定会合 シンガポール［独立記念日］ ＝＝＝＝海外主要企業決算発表＝＝＝＝＝ 09 Aug Q2 2012 Nordstrom ( JWN.N ) 09 Aug CH 05:15 NESTLE SA H1 NESN.VX 09 Aug DE COMMERZBANK AG Q2 ( CBKG.DE ) １０日（金） ００００ＧＭＴ 第２・四半期シンガポールＧＤＰ改定値 ００３０ＧＭＴ 豪中銀金融政策報告 ０６００ＧＭＴ ７月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０６４５ＧＭＴ ６月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] ０８３０ＧＭＴ ７月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １８００ＧＭＴ ７月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] 米農務省穀物需給報告 ７月中国貿易統計[CNTRD=ECI] 第２・四半期香港ＧＤＰ ＝＝＝＝海外主要企業決算発表＝＝＝＝＝ 10 Aug Q2 2012 J C Penney Co ( JCP.N ) 10 Aug DE 05:30 THYSSENKRUPP AG Q3 ( TKAG.DE ) 10 Aug GB PRUDENTIAL PLC INTERIM ( PRU.L ) （東京 １０日 ロイター）