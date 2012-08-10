13日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ ４─６月ＧＤＰ１次速報（内閣府）[JPGDA=ECI] （予測中央値：前期比プラス０．６％、年率プラス２．５％） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １０日（金） ００００ＧＭＴ 第２・四半期シンガポールＧＤＰ改定値 ０１３０ＧＭＴ 豪中銀金融政策報告 ０６００ＧＭＴ ７月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] ０６４５ＧＭＴ ６月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] ０８３０ＧＭＴ 第２・四半期香港ＧＤＰ ０８３０ＧＭＴ ７月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] １８００ＧＭＴ ７月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] 米農務省穀物需給報告 ７月中国貿易統計[CNTRD=ECI] ロシア金融政策会合 ＝＝＝＝海外主要企業決算発表＝＝＝＝＝ 10 Aug Q2 2012 J C Penney Co (JCP.N) 10 Aug GB PRUDENTIAL PLC INTERIM (PRU.L) １３日（月） ０６４５ＧＭＴ ６月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] ０９００ＧＭＴ 第２・四半期ギリシャＧＤＰ １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 タイ［王妃誕生日（振替）］ イタリア１２カ月物国債入札 ドイツ６カ月物国債入札 ＝＝＝＝海外主要企業決算発表＝＝＝＝＝ なし （東京 １０日 ロイター）
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