21日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０９：３５ 竹島の領土問題に関する関係閣僚会議 １０：００ 閣議、閣議後会見 １０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １１：００ クラレ社長記者会見 １２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省） １４：００ ７月粗鋼生産速報（鉄連） １５：１５ ５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） １７：１５ 民主党税調総会 夕方 前原民主党政調会長会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２０日（月） ０２３０ＧＭＴ 第２・四半期タイＧＤＰ １２３０ＧＭＴ ７月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 インド［イスラム教断食明け祭］、シンガポール［ハリラヤプアサ（振替）］ ２１日（火） ０１３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２４５ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が米経済見通しと 中南米への影響について講演・質疑応答 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 スペイン短期債入札 印マルチ・スズキ( MRTI.NS )マネサール工場が操業再開 ＝＝＝海外主要企業決算発表＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ２１日（火） Q2 2013 Best Buy Co., Inc. ( BBY.N ) Q2 2013 Dell Inc. DELL.O H1 CNOOC Ltd ( 0883.HK ) H1 （東京 ２１日 ロイター）