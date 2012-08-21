22日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ ７月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI]（予測中央値：2725億円の赤字） １３:００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札結果（財務省） １３：００ エネルギー選択国民的議論に関する検証委員会について １７：００ 民主党財務金融部門会議（税制改正ヒアリング） １７：００ 原子力安全・保安院 第１回地震・津波に関する意見聴取会（地盤関係） 北陸電志賀原発、関電高浜原発 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２１日（火） ０１３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２４５ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が米経済見通しと 中南米への影響について講演・質疑応答 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 スペイン短期債入札 ２２日（水） １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １８００ＧＭＴ ７月３１日─８月１日の米ＦＯＭＣ議事録発表 ロシアがＷＴＯに正式加盟 ＝＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ２１日（火） H1 CNOOC Ltd (0883.HK) H1 GLENCORE INTERNATIONAL PLC (GLEN.L) Q2 Best Buy Co., Inc. (BBY.N) Q2 Dell Inc. DELL.O ２２日（水） H1 BYD (1211.HK) H1 H1 Petrochina Co Ltd (0857.HK) H1 ZTE Corporation (0763.HK) H1 Bank of Communications(3328.HK) year to BHP BILLITON PLC (BLT.L) June Q2 HEINEKEN NV (HEIN.AS) Q3 2012 Hewlett Packard Co (HPQ.N) （東京 ２２日 ロイター）
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