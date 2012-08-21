22日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ ７月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI]（予測中央値：2725億円の赤字） １３:００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札結果（財務省） １３：００ エネルギー選択国民的議論に関する検証委員会について １７：００ 民主党財務金融部門会議（税制改正ヒアリング） １７：００ 原子力安全・保安院 第１回地震・津波に関する意見聴取会（地盤関係） 北陸電志賀原発、関電高浜原発 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２１日（火） ０１３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２４５ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が米経済見通しと 中南米への影響について講演・質疑応答 １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札 スペイン短期債入札 ２２日（水） １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １８００ＧＭＴ ７月３１日─８月１日の米ＦＯＭＣ議事録発表 ロシアがＷＴＯに正式加盟 ＝＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ２１日（火） H1 CNOOC Ltd ( 0883.HK ) H1 GLENCORE INTERNATIONAL PLC ( GLEN.L ) Q2 Best Buy Co., Inc. ( BBY.N ) Q2 Dell Inc. DELL.O ２２日（水） H1 BYD ( 1211.HK ) H1 H1 Petrochina Co Ltd ( 0857.HK ) H1 ZTE Corporation ( 0763.HK ) H1 Bank of Communications( 3328.HK ) year to BHP BILLITON PLC ( BLT.L ) June Q2 HEINEKEN NV ( HEIN.AS ) Q3 2012 Hewlett Packard Co ( HPQ.N ) （東京 ２２日 ロイター）