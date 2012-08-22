23日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：３０ 民主党財務金融部門会議 ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース)（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ２年利付国債(９月債)の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省） １３：００─１７：４５ 衆院予算委員会・外交安全保障に関する集中審議 １５：１５ ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２２日（水） １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] １８００ＧＭＴ ７月３１日─８月１日の米ＦＯＭＣ議事録発表 ドイツ国債入札 ギリシャ首相・ユーログループ議長会談 ロシアがＷＴＯに正式加盟 ２３日（木） ０２３０ＧＭＴ ８月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] ０３３０ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策に関する 記者会見に出席（北京） ０６００ＧＭＴ 第２・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI] ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２５８ＧＭＴ ８月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札 ２３３０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が下院委員会に出席 独仏首脳会談 ＝＝＝海外主要企業決算発表＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ２２日（水） year to BHP BILLITON PLC ( BLT.L ) June H1 HEINEKEN NV ( HEIN.AS ) Q3 2012 Hewlett Packard Co ( HPQ.N ) H1 BYD ( 1211.HK ) H1 H1 Petrochina Co Ltd ( 0857.HK ) H1 ZTE Corporation ( 0763.HK ) H1 Bank of Communications( 3328.HK ) ２３日（木） H1 Bank of China Ltd ( 3988.HK ) H1 China Minsheng Banking Corp., Ltd ( 1988.HK ) H1 China Unicom (Hong Kong) Ltd ( 0762.HK ) H1 Maanshan Iron & Steel Co Ltd ( 0323.HK ) H1 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd ( 2318.HK ) H1 Petrochina Co Ltd ( 0857.HK ) （東京 ２３日 ロイター）