24日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：２５ 閣議、閣議後会見 ０８：３０ ８月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ ７月企業向けサービス価格指数（日銀） ０９：３０ 衆議院財務金融委員会 １３：００ 参議院予算委員会 １４：３０─１６：００ 白川日銀総裁が地元経済４団体共催懇談会で講演（大阪市） １６：４５─１７：１５ 白川日銀総裁会見（大阪市） ●海外指標など ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２３日（木） ０２３０ＧＭＴ ８月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] ０３３０ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策に関する 記者会見に出席（北京） ０６００ＧＭＴ 第２・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI] ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２５８ＧＭＴ ８月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札 ２３３０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が下院委員会に出席 独仏首脳会談 ２４日（金） ００１０ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がＣＮＢＣの番組に出演 経済情勢と金融政策に関するインタビュー（香港） ０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] ７月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] 独ギリシャ首脳会談 ＝＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ２３日（木） H1 Bank of China Ltd (3988.HK) H1 China Minsheng Banking Corp., Ltd (1988.HK) H1 China Unicom (Hong Kong) Ltd (0762.HK) H1 Maanshan Iron & Steel Co Ltd (0323.HK) H1 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd (2318.HK) H1 Petrochina Co Ltd (0857.HK) ２４日（金） H1 Aluminum Corporation of China Ltd (CHALCO) (2600.HK) H1 China Construction Bank Corporation (0939.HK) H1 China Shenhua Energy Co Ltd (1088.HK) H1 United Company RUSAL Plc (0486.HK) （東京 ２４日 ロイター）
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