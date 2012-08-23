24日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：２５ 閣議、閣議後会見 ０８：３０ ８月ロイター短観[JP/TAN] ０８：５０ ７月企業向けサービス価格指数（日銀） ０９：３０ 衆議院財務金融委員会 １３：００ 参議院予算委員会 １４：３０─１６：００ 白川日銀総裁が地元経済４団体共催懇談会で講演（大阪市） １６：４５─１７：１５ 白川日銀総裁会見（大阪市） ●海外指標など ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２３日（木） ０２３０ＧＭＴ ８月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）[CNPMIF=ECI] ０３３０ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策に関する 記者会見に出席（北京） ０６００ＧＭＴ 第２・四半期独ＧＤＰの詳細（連邦統計庁）[DEGDP=ECI] ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １２５８ＧＭＴ ８月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット）[USPMIM=ECI] １４００ＧＭＴ ６月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １７００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動５年債入札 ２３３０ＧＭＴ スティーブンス豪中銀総裁が下院委員会に出席 独仏首脳会談 ２４日（金） ００１０ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がＣＮＢＣの番組に出演 経済情勢と金融政策に関するインタビュー（香港） ０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ改定値（国立統計局）[GBGD2=ECI] １２３０ＧＭＴ ７月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] ７月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] 独ギリシャ首脳会談 ＝＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ２３日（木） H1 Bank of China Ltd ( 3988.HK ) H1 China Minsheng Banking Corp., Ltd ( 1988.HK ) H1 China Unicom (Hong Kong) Ltd ( 0762.HK ) H1 Maanshan Iron & Steel Co Ltd ( 0323.HK ) H1 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd ( 2318.HK ) H1 Petrochina Co Ltd ( 0857.HK ) ２４日（金） H1 Aluminum Corporation of China Ltd (CHALCO) ( 2600.HK ) H1 China Construction Bank Corporation ( 0939.HK ) H1 China Shenhua Energy Co Ltd ( 1088.HK ) H1 United Company RUSAL Plc ( 0486.HK ) （東京 ２４日 ロイター）