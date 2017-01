24日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ==国内経済・指標関係=== 08:25 閣議、閣議後会見 08:30 8月ロイター短観[JP/TAN] 08:50 7月企業向けサービス価格指数(日銀) 09:30 衆議院財務金融委員会 13:00 参議院予算委員会 14:30─16:00 白川日銀総裁が地元経済4団体共催懇談会で講演(大阪市) 16:45─17:15 白川日銀総裁会見(大阪市) ●海外指標など ==海外指標・指標関係== 日本時間はGMTプラス9時間 [海外] 日本時間はGMTプラス9時間 23日(木) 0230GMT 8月中国製造業PMI速報値(HSBC)[CNPMIF=ECI] 0330GMT エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済情勢と金融政策に関する 記者会見に出席(北京) 0600GMT 第2・四半期独GDPの詳細(連邦統計庁)[DEGDP=ECI] 0758GMT 8月ユーロ圏総合PMI速報値[EUPMCF=ECI] 0758GMT 8月ユーロ圏製造業PMI速報値[EUPMMF=ECI] 0758GMT 8月ユーロ圏サービス部門PMI速報値[EUPMSF=ECI] 1230GMT 米新規失業保険申請件数(労働省)[USJOB=ECI] 1258GMT 8月米製造業PMI速報値(マークイット)[USPMIM=ECI] 1400GMT 6月米住宅価格指数(連邦住宅金融局)[USHPIM=ECI] 1400GMT 7月米新築1戸建て住宅販売(商務省)[USHNSP=ECI] 1500GMT 米財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 1500GMT 米財務省2年・5年・7年債入札条件 1700GMT 米財務省インフレ指数連動5年債入札 2330GMT スティーブンス豪中銀総裁が下院委員会に出席 独仏首脳会談 24日(金) 0010GMT エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がCNBCの番組に出演 経済情勢と金融政策に関するインタビュー(香港) 0830GMT 第2・四半期英GDP改定値(国立統計局)[GBGD2=ECI] 1230GMT 7月米耐久財受注(商務省)[USDGN=ECI] 7月米住宅着工許可件数改定値(商務省)[USBPR=ECI] 独ギリシャ首脳会談 ===海外主要企業決算発表予定========= 23日(木) H1 Bank of China Ltd ( 3988.HK ) H1 China Minsheng Banking Corp., Ltd ( 1988.HK ) H1 China Unicom (Hong Kong) Ltd ( 0762.HK ) H1 Maanshan Iron & Steel Co Ltd ( 0323.HK ) H1 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd ( 2318.HK ) H1 Petrochina Co Ltd ( 0857.HK ) 24日(金) H1 Aluminum Corporation of China Ltd (CHALCO) ( 2600.HK ) H1 China Construction Bank Corporation ( 0939.HK ) H1 China Shenhua Energy Co Ltd ( 1088.HK ) H1 United Company RUSAL Plc ( 0486.HK ) (東京 24日 ロイター)