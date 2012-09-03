4日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ０８：５０ マネタリーベース（日銀） ０９：３０ 閣議、閣議後会見 １０：３０ ７月毎月勤労統計（厚生労働省） １０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ５年利付国債(９月債)の発行予定額等（財務省） １２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ ＥＶ向け充電インフラサービスに関する会見 １３：３０ 経済同友会代表幹事会見 １５：００ 野村証券「１２─１３年度業績見通し」 １５：００過ぎ ８月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテイリング） １５：１５ １０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） １７：３０ 安住財務相がフィンランド首相と面会 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ３日（月） ０１３０ＧＭＴ ７月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] ０２３０ＧＭＴ ８月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）[CNPMIC=ECI] ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値[EUPMI=ECI] 家電見本市ＩＦＡ２０１２（ベルリン、５日まで） モスクワ国際自動車展示会（モスクワ・モーターショー、９日まで） ショイブレ独財務相が講演「ユーロをいかにして救うか」（仏ストラスブール） 米国、カナダ［以上、レーバーデー］、ベトナム［国慶節（振替）］ ４日（火） ０１３０ＧＭＴ 第２・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI] ０４３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １０３０ＧＭＴ ファンロンパイＥＵ大統領がメルケル独首相と会談 ギリシャやスペインなどユーロ圏問題を協議へ（ベルリン） １２００ＧＭＴ ７月ブラジル鉱工業生産 １２５８ＧＭＴ ８月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １４００ＧＭＴ ８月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 仏伊首脳会談（ローマ） ８月米自動車販売台数 米大統領選：民主党全国大会（ノースカロライナ州シャーロット、６日まで） クリントン米国務長官が訪中（５日まで） 家電見本市ＩＦＡ２０１２（ベルリン、５日まで） モスクワ国際自動車展示会（モスクワ・モーターショー、９日まで） ギリシャのストゥルナラス財務相がショイブレ独財務相と会談（ベルリン） ＝＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝＝ なし （東京 ４日 ロイター）