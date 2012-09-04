5日の国内・海外経済指標と行事予定

Markets |
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝国内経済・指標関係＝＝＝
新規上場 マニー(7730.T) 東証２部から１部に指定替え
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：３０ 宮尾日銀審議委員が下関市で金融経済懇談会
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１３：３０ 「ＥＲＡ」（通販関連事業の国際的な業界団体）理事長就任会見
１３：３０ ホンダ「ＣＲ─Ｚ」部分改良事前説明会
１４：００ 宮尾日銀審議委員、下関市で会見
１５：００ 民主党政調役員会
１８：００ 民主党復活会議代表選に向けた予備選
＝＝海外指標・指標関係＝＝
日本時間はＧＭＴプラス９時間
４日（火）
０１３０ＧＭＴ 第２・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI]
０４３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI]
０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI]
１０３０ＧＭＴ ファンロンパイＥＵ大統領がメルケル独首相と会談
ギリシャやスペインなどユーロ圏問題を協議へ（ベルリン）
１２００ＧＭＴ ７月ブラジル鉱工業生産
１２５８ＧＭＴ ８月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI]
１４００ＧＭＴ ７月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI]
１４００ＧＭＴ ８月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
仏伊首脳会談（ローマ）
８月米自動車販売台数
米大統領選：民主党全国大会（ノースカロライナ州シャーロット、６日まで）
クリントン米国務長官が訪中（５日まで）
家電見本市ＩＦＡ２０１２（ベルリン、５日まで）
モスクワ国際自動車展示会（モスクワ・モーターショー、９日まで）
ギリシャのストゥルナラス財務相がショイブレ独財務相と会談（ベルリン）
５日（水）
０１３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI]
０２３０ＧＭＴ ８月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI]
０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI]
０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI]
０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI]
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２００ＧＭＴ ８月ブラジル拡大消費者物価指数（ＩＰＣＡ）[BRIPCA=ECI]
１２３０ＧＭＴ 第２・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省）[USLCTS=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１３００ＧＭＴ カナダ中銀、政策金利発表
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
タイ中銀金融政策決定会合
英中銀金融政策委員会（６日まで）
米大統領選：民主党全国大会（ノースカロライナ州シャーロット、６日まで）
クリントン米国務長官が訪中（最終日）
家電見本市ＩＦＡ２０１２（ベルリン、最終日）
モスクワ国際自動車展示会（モスクワ・モーターショー、９日まで）
ノキアとマイクロソフトが発表会（ニューヨーク）
（東京 ５日 ロイター）
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
「人にやさしい経済」の条件
注目のキーワード
注目の商品
トランプ相場でドル125円へ
ドル円は一時的に深押ししたとしても、米景気加速に沿って年末までに１２５円へ上伸するだろうとドイツ証券の田中泰輔氏は予想。 記事の全文
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文