5日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 新規上場 マニー( 7730.T ) 東証２部から１部に指定替え １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ 宮尾日銀審議委員が下関市で金融経済懇談会 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：３０ 「ＥＲＡ」（通販関連事業の国際的な業界団体）理事長就任会見 １３：３０ ホンダ「ＣＲ─Ｚ」部分改良事前説明会 １４：００ 宮尾日銀審議委員、下関市で会見 １５：００ 民主党政調役員会 １８：００ 民主党復活会議代表選に向けた予備選 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ４日（火） ０１３０ＧＭＴ 第２・四半期豪経常収支（連邦統計局）[AUCADQ=ECI] ０４３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １０３０ＧＭＴ ファンロンパイＥＵ大統領がメルケル独首相と会談 ギリシャやスペインなどユーロ圏問題を協議へ（ベルリン） １２００ＧＭＴ ７月ブラジル鉱工業生産 １２５８ＧＭＴ ８月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）[USPMIM=ECI] １４００ＧＭＴ ７月米建設支出（商務省）[USTCNS=ECI] １４００ＧＭＴ ８月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）[USPMI=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 仏伊首脳会談（ローマ） ８月米自動車販売台数 米大統領選：民主党全国大会（ノースカロライナ州シャーロット、６日まで） クリントン米国務長官が訪中（５日まで） 家電見本市ＩＦＡ２０１２（ベルリン、５日まで） モスクワ国際自動車展示会（モスクワ・モーターショー、９日まで） ギリシャのストゥルナラス財務相がショイブレ独財務相と会談（ベルリン） ５日（水） ０１３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI] ０２３０ＧＭＴ ８月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２００ＧＭＴ ８月ブラジル拡大消費者物価指数（ＩＰＣＡ）[BRIPCA=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省）[USLCTS=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ カナダ中銀、政策金利発表 １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 タイ中銀金融政策決定会合 英中銀金融政策委員会（６日まで） 米大統領選：民主党全国大会（ノースカロライナ州シャーロット、６日まで） クリントン米国務長官が訪中（最終日） 家電見本市ＩＦＡ２０１２（ベルリン、最終日） モスクワ国際自動車展示会（モスクワ・モーターショー、９日まで） ノキアとマイクロソフトが発表会（ニューヨーク） （東京 ５日 ロイター）