追加：起債予測一覧〔表〕＝9月5日現在

追加：・三菱地所を国内ＳＢ表に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 三菱地所 <0#8802=JFI> 9/ 5 AA 期間7年・10年、発行額各100億円 主幹事： 7年債：三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興 10年債：三菱ＵＦＪＭＳ、野村 レンジ／ 7年債：T(304回)+11─12bp 10年債：T(325回)+11─12bp 9月7日に起債予定 東北電力 <0#9506=JFI> 9/ 4 A 期間10年、発行額200億円程度 主幹事：ＳＭＢＣ日興、みずほ、 三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ 来週半ば以降に起債予定 旭化成 <0#3407=JFI> 9/ 4 A 期間5年、発行額200億円 主幹事：野村、大和、みずほ、 ＳＭＢＣ日興 来週半ばに起債予定 出光興産 ( 5019.T ) 9/ 4 A 期間5年・7年、発行額各100億円 主幹事：5年債がＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ、7年債が 三菱ＵＦＪＭＳ、ＳＭＢＣ日興、 来週半ばに起債予定 住友化学 <0#4005=JFI> 9/ 4 AA 期間5年、発行額200億円程度 主幹事：ＳＭＢＣ日興、野村、大和 レンジ／T(288回)+32─35bp 9月7日に起債予定 ソフトバンク <0#9984=JFI> 9/ 3 AA 期間5年、発行額100億円 ホールセール債 主幹事：みずほ、野村、 三菱ＵＦＪＭＳ、シティＧ レンジ／T(288回)+50─56bp 9月7日に起債予定 9/ 3 AA 期間5年、発行額1000億円、個人債 主幹事：みずほ、大和、野村、 ＳＭＢＣ日興、三菱ＵＦＪＭＳ 仮条件(利率)／0.45─1.05％ 9月7日に起債予定 アンリツ <0#6754=JFI> 9/ 3 A 期間5年 主幹事：大和 東京センチュリーリース 9/ 3 AA 期間3年、発行額350億円 <0#8439=JFI> 主幹事：みずほ、みずほインベ 野村 レンジ／L+7bp 9月6日に起債予定 日立造船 ( 7004.T ) 8/31 A 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ トヨタ自動車 <0#7203=JFI> 8/30 AA 期間3年・5年 発行額各300億円、500億円 主幹事：野村、ＳＭＢＣ日興、大和、 みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／ 3年債：T(272回)+8bp 5年債：T(288回)+8bp 9月7日に起債予定 Ｊパワー（電源開発） 8/30 AA 期間5年、発行額200億円 <0#9513=JFI> 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(288回)+36─39bp 9月7日に起債予定 四国電力 <0#9507=JFI> 8/30 AA 期間5年・10年、発行額各200億円 主幹事： 5年債：野村、三菱ＵＦＪＭＳ 10年債：みずほ、大和、ＳＭＢＣ日興 レンジ／ 5年債：T(288回)+36─40bp 10年債：T(325回)+36─39bp 9月7日に起債予定 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 9月中旬に起債予定 太平洋セメント <0#5233=JFI> 8/30 AA 期間3年・5年、発行額各100億円 主幹事：大和、野村 レンジ／ 3年債：L+40─43bp 5年債：L+59─62bp 9月7日に起債予定 三井住友信託銀行<0#8403=JFI> 8/29 AA 期間10年、発行額400億円、 劣後債 主幹事：大和 レンジ／T(325回)+57bp 9月7日に起債予定 中日本高速道路 <0#1289=JFI> 8/29 AA 期間5年・7年・10年 発行額各300億円、150億円、350億円 主幹事： 5年債：シティＧ、野村 7年債：ＳＭＢＣ日興、みずほ 10年債：三菱ＵＦＪＭＳ、大和 レンジ／ 5年債：T(288回)+14bp 7年債：T(304回)+10bp 10年債：T(325回)+10bp 9月6日に起債予定 野村ホールディングス 8/29 A 期間3年・5年、大口投資家向け債 <0#8604=JFI> 主幹事：野村 9月に起債予定 8/28 A 期間3年・5年、個人債 主幹事：野村 仮条件(利率)／ 3年債：0.50─1.10％ 5年債：0.70─1.30％ 9月14日に起債予定 格付け： Ａ＋(Ｒ＆Ｉ)、ＡＡ─(ＪＣＲ) 日産フィナンシャルサービス 8/28 AA 期間3年、発行額200億円 <0#8434=JFI> 主幹事：みずほ、ＧＳ、メリル レンジ／T(272回)+19─21bp 9月7日に起債予定