UPDATE1: 7月のユーロ圏ＰＰＩは予想上回る、エネルギー価格上昇が影響

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［ブリュッセル ４日 ロイター］ 欧州連合（ＥＵ）統計局が発表した７月のユーロ 圏生産者物価指数（ＰＰＩ、除く建設）は、前月比０．４％上昇、前年比１．８％上昇と なった。 ロイターがまとめたエコノミスト予想は、前月比０．２％上昇、前年比１．６％上昇だ った。 エネルギー価格上昇が影響してアナリスト予想を上回り、前月比では３カ月ぶりの上昇 となった。 ＜前月比、％＞ Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 全産業（除く建設） 0.6 0.5 0.0 -0.5 -0.5 0.4 全産業（除く建設・エネルギー） 0.3 0.2 0.2 0.0 -0.1 0.1 中間財 0.5 0.3 0.3 0.1 -0.3 -0.1 エネルギー 1.2 1.3 -0.2 -1.4 -1.8 1.6 資本財 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 耐久消費財 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 非耐久消費財 0.3 0.2 0.1 -0.1 0.1 0.2 ＜前年比、％＞ Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 全産業（除く建設） 3.7 3.5 2.6 2.3 1.8 1.8 全産業（除く建設・エネルギー） 1.7 1.6 1.3 1.1 0.9 0.9 中間財 1.1 0.9 0.6 0.5 0.1 0.0 エネルギー 9.9 9.0 6.7 6.3 4.7 4.8 資本財 1.2 1.2 1.2 1.3 1.1 1.0 耐久消費財 2.4 2.3 2.0 1.9 1.9 1.9 非耐久消費財 3.0 2.8 2.3 1.9 1.9 2.1 ＊ＥＵ統計局の発表を以下でご覧になれます。 here
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