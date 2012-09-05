6日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ 追加上場 ＴＨＥグローバル社3271.OS 東証２部（既上場はジャスダック市場） 市場変更 ＧＣＡサヴィアングループ( 2174.T )が東証マザーズから東証１部へ 自然エネルギー財団 国際シンポジウム ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ３０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ スズキ 新型「ワゴンＲ」発表会 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４０─１４：００ 白川日銀総裁講演 １２：４５ ３０年利付国債の入札結果（財務省） １４：００ 大和証券企業業績見通し １５：１５ ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） １５：３０ 積水ハウス２Ｑ決算会見 １６：３０ ダイハツ「ダイハツ九州の生産について」記者会見 夕方 前原民主党政調会長会見 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ５日（水） ０１３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI] ０２３０ＧＭＴ ８月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI] ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI] ０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２００ＧＭＴ ８月ブラジル拡大消費者物価指数（ＩＰＣＡ）[BRIPCA=ECI] １２３０ＧＭＴ 第２・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省）[USLCTS=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １３００ＧＭＴ カナダ中銀、政策金利発 １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 タイ中銀金融政策決定会合 英中銀金融政策委員会（６日まで） 米大統領選：民主党全国大会（ノースカロライナ州シャーロット、６日まで） クリントン米国務長官が訪中（最終日） 家電見本市ＩＦＡ２０１２（ベルリン、最終日） モスクワ国際自動車展示会（モスクワ・モーターショー、９日まで） ノキアとマイクロソフトが発表会（ニューヨーク） ＡＰＥＣ閣僚会合（ウラジオストク、６日まで） ６日（木） ０１３０ＧＭＴ ８月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] ０９００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI] ０９００ＧＭＴ ＯＥＣＤ経済見通し（Ｇ７） １０００ＧＭＴ ７月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] １１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １１３０ＧＭＴ ８月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI] １２１５ＧＭＴ ８月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １２３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ ８月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省３年債・１０年債・３０年債入札条件 １６３０ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁がメディア関連の会合で講演（ポツダム） 独スペイン首脳会談（マドリード） スペイン国債入札 スウェーデン中銀、金利発表 マレーシア中銀金融政策決定会合 米大統領選：民主党全国大会（ノースカロライナ州シャーロット、最終日） モスクワ国際自動車展示会（モスクワ・モーターショー、９日まで） アマゾン・ドット・コム記者会見（ロサンゼルス） ＡＰＥＣ閣僚会合（ウラジオストク、最終日） （東京 ６日 ロイター）