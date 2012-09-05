6日の国内・海外経済指標と行事予定

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＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝国内経済・指標関係＝＝＝
追加上場 ＴＨＥグローバル社3271.OS 東証２部（既上場はジャスダック市場）
市場変更 ＧＣＡサヴィアングループ(2174.T)が東証マザーズから東証１部へ
自然エネルギー財団 国際シンポジウム
０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）（財務省）
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１０：３０ ３０年利付国債の入札発行（財務省）
１０：３０ スズキ 新型「ワゴンＲ」発表会
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１２：４０─１４：００ 白川日銀総裁講演
１２：４５ ３０年利付国債の入札結果（財務省）
１４：００ 大和証券企業業績見通し
１５：１５ ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
１５：３０ 積水ハウス２Ｑ決算会見
１６：３０ ダイハツ「ダイハツ九州の生産について」記者会見
夕方 前原民主党政調会長会見
＝＝海外指標・指標関係＝＝
日本時間はＧＭＴプラス９時間
５日（水）
０１３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局）[AUGDPQ=ECI]
０２３０ＧＭＴ ８月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）[CNPMIS=ECI]
０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI]
０７５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMIS=ECI]
０９００ＧＭＴ ７月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI]
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２００ＧＭＴ ８月ブラジル拡大消費者物価指数（ＩＰＣＡ）[BRIPCA=ECI]
１２３０ＧＭＴ 第２・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省）[USLCTS=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１３００ＧＭＴ カナダ中銀、政策金利発
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
タイ中銀金融政策決定会合
英中銀金融政策委員会（６日まで）
米大統領選：民主党全国大会（ノースカロライナ州シャーロット、６日まで）
クリントン米国務長官が訪中（最終日）
家電見本市ＩＦＡ２０１２（ベルリン、最終日）
モスクワ国際自動車展示会（モスクワ・モーターショー、９日まで）
ノキアとマイクロソフトが発表会（ニューヨーク）
ＡＰＥＣ閣僚会合（ウラジオストク、６日まで）
６日（木）
０１３０ＧＭＴ ８月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI]
０９００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）[EUGDP=ECI]
０９００ＧＭＴ ＯＥＣＤ経済見通し（Ｇ７）
１０００ＧＭＴ ７月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI]
１１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI]
１１３０ＧＭＴ ８月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI]
１１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表）[EUECBR=ECI]
１２１５ＧＭＴ ８月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１４００ＧＭＴ ８月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１５００ＧＭＴ 米財務省３年債・１０年債・３０年債入札条件
１６３０ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁がメディア関連の会合で講演（ポツダム）
独スペイン首脳会談（マドリード）
スペイン国債入札
スウェーデン中銀、金利発表
マレーシア中銀金融政策決定会合
米大統領選：民主党全国大会（ノースカロライナ州シャーロット、最終日）
モスクワ国際自動車展示会（モスクワ・モーターショー、９日まで）
アマゾン・ドット・コム記者会見（ロサンゼルス）
ＡＰＥＣ閣僚会合（ウラジオストク、最終日）
（東京 ６日 ロイター）
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