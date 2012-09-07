追加：起債予測一覧〔表〕＝9月7日現在

追加：・住宅金融支援機構を財投機関債表に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 東北電力 <0#9506=JFI> 9/ 4 AA 期間10年、発行額200億円程度 主幹事：ＳＭＢＣ日興、みずほ、 三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ レンジ／T(325回)+45─49bp 来週半ば以降に起債予定 旭化成 <0#3407=JFI> 9/ 4 AA 期間5年、発行額200億円 主幹事：野村、大和、みずほ、 ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(288回)+9─11bp 9月12日に起債予定 出光興産 ( 5019.T ) 9/ 4 AA 期間5年・7年、発行額各100億円 主幹事：5年債がＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ、7年債が 三菱ＵＦＪＭＳ、ＳＭＢＣ日興 レンジ／ 5年債：L+19─26bp 7年債：L+35─45bp 来週後半に起債予定 アンリツ <0#6754=JFI> 9/ 3 AA 期間5年、発行額60億円 主幹事：大和 来週後半に起債予定 日立造船 ( 7004.T ) 8/31 A 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 9月中旬に起債予定 野村ホールディングス 8/29 AA 期間3年・5年、大口投資家向け債 <0#8604=JFI> 主幹事：野村 9月に起債予定 8/28 AA 期間3年・5年、個人債 主幹事：野村 仮条件(利率)／ 3年債：0.50─1.10％ 5年債：0.70─1.30％ 9月14日に起債予定 格付け： Ａ＋(Ｒ＆Ｉ)、ＡＡ─(ＪＣＲ) あいおいニッセイ同和損害保険 8/24 A 期間10年、発行額各150億円 劣後債と期限前償還条項付劣後債 主幹事：野村、大和 レンジ／ 劣後債：T(325回)+85─105bp 期限前償還条項付劣後債： L+75─95bp 9月19日─21日に起債予定 格付け：Ａ＋(Ｒ＆Ｉ) 阪神高速道路 <0#0908=JFI> 8/ 6 A 期間5年、発行額100億円 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興 10月に起債予定 首都高速道路 <0#0907=JFI> 8/ 1 A 期間5年 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 10月に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 住宅金融支援機構 9/ 7 A 期間10年・15年・20年 <0#0943=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、大和 10月上旬に起債予定 国際協力機構<0#1273=JFI> 8/ 2 AA 期間10年・20年、発行額各100億円 主幹事：大和、野村、ＳＭＢＣ日興、 シティＧ 9月14日に起債予定 払込日：9月24日 利払日：毎年3月、9月の各20日 格付け：ＡＡ＋(Ｒ＆Ｉ)、ＡＡ─(Ｓ＆Ｐ) 都市再生機構<0#0917=JFI> 7/17 AA 期間3年・5年・7年・10年 発行額各200─300億円、100─200億円、 100億円、100億円、 主幹事：みずほ、ＳＭＢＣ日興、ＧＳ レンジ／ 3年債：T(272回)+9─12bp 5年債：T(288回)+8─10bp 7年債：T(304回)+6─9bp 10年債：T(325回)+5─6bp 来週半ばに起債予定 水資源機構 <0#0909=JFI> 7/ 2 A 期間3年、発行額：上限80億円 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ 第3・四半期に起債予定 日本政策投資銀行 4/ 2 <2012年度発行方針> <0#0903=JFI> 発行額：4000億円程度 日本学生支援機構 4/ 6 <2012年度発行予定、総額1800億円> <0#0948=JFI> 2013年2月(400億円) 3年債：11月(500億円) -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 6/20 AA 期間10年、発行額350億円程度 <0#0906=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村 レンジ／T(325回)+2.5bp 9月11日に起債予定 3/ 9 <2012年度上半期発行計画> 10年債：2400億円程度 20年債：800億円程度 5年債：400億円程度 FLIP、スポット債：1400億円程度 EMTN：1000億円程度 総額