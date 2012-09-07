指標予測＝4―6月期実質ＧＤＰ2次速報、年率＋1.0％へ小幅下方修正

［東京 ７日 ロイター］ ロイターがまとめた民間調査機関の事前予測によると、 ２０１２年４―６月期実質国内総生産（ＧＤＰ）２次速報の予測中央値は、前期比プラス ０．３％、前期比年率プラス１．０％となった。前期比は１次速報と変わらずだが、設備 投資の下方修正などを受けて年率換算では同プラス１．４％から小幅な下方修正となる。 財務省が先に発表した４─６月期の法人企業統計を受けて、調査機関の間では設備投資 を下方修正する動きが相次いでいる。個人消費や公共投資は小幅な上方修正を見込む声も あったが、１次速報の算出にあたって仮置きした「仕掛品在庫、原材料在庫が高めの寄与 度だった」（三井住友アセットマネジメント）ため、２次速報の設備投資は前期比プラス ０．９％と１次速報の同プラス１．５％を下回る見通しだ。 調査機関予想の修正幅は小さく、ＧＤＰ全体が１次速報と大きく姿を変えることはなさ そう。ただ、復興需要に支えられた成長を見込む政府シナリオに対して「生産活動も弱含 んでおり､すでに景気後退局面に入っている可能性がある」（三菱ＵＦＪモルガンスタン レー・景気循環研究所）と、景気の先行きを危ぶむ声も上がり始めている。 各調査機関の見通しは以下の通り。 （単位：％、前期比） 年率 実質 民間設備 中央値 1.0 0.3 0.9 最大 1.7 0.4 1.3 最小 0.7 0.2 0.1 社数 28 28 25 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 調査機関 Barclays Securities Japan 0.7 0.2 0.5 BNP Paribas 1.0 0.2 0.5 BofAML 1.1 0.3 CA-CIB 1.0 0.3 0.9 Citi 0.9 0.2 1.1 Dai-ichi Life Research 0.8 0.2 0.8 Daiwa Institute of Research 0.9 0.2 1.0 Daiwa SB Investments 1.1 0.3 Informa Global Markets 0.8 0.2 1.0 ITOCHU Economic Research Institute 1.1 0.3 0.2 Japan Research Institute 1.3 0.3 1.3 JPMorgan Chase 0.8 0.2 0.8 Meiji Yasuda Life Insurance 1.0 0.2 0.9 Mitsubishi Research Institute 1.2 0.3 1.3 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Sec 1.1 0.3 1.2 Mitsubishi UFJ Research & Consulting 1.2 0.3 1.2 Mizuho Research Institute 1.0 0.3 0.1 Mizuho Sec. 0.8 0.2 0.8 Monex 1.0 0.3 0.7 Morgan Stanley MUFG Securities 0.8 0.2 0.5 NLI Research 1.0 0.3 0.9 Nomura 1.2 0.3 0.7 Norinchukin Research 1.7 0.4 0.5 RBS 1.0 0.2 1.0 Shinkin Central Bank 1.3 0.3 1.3 SMBC Nikko Securities 1.3 0.3 Sumitomo Mitsui Asset Management 0.7 0.2 1.0 UBS 0.8 0.2 1.0