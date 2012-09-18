追加：起債予測一覧〔表〕＝9月18日現在

追加：・日本政策金融公庫を財投機関債表に追加しました。 ・グローバル・ワン不動産投資法人を投資法人債表に追加しました。 ・首都高速道路（国内ＳＢ表掲載）の備考欄に発行額などを追加しました。 ・福岡県１０年債（地方債表掲載）の備考欄に引受金融機関などを追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 鹿島 <0#1812=JFI> 9/12 AA 期間5年、発行額200億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、野村、 みずほ レンジ／L+46─47bp 9月19日に起債予定 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 9月中旬に起債予定 あいおいニッセイ同和損害保険 8/24 AA 劣後債： 期間10年、発行額220億円 AA 期限前償還条項付劣後債： 期間10年、発行額280億円 主幹事：野村、大和 レンジ／ 劣後債：T(325回)+100bp 期限前償還条項付劣後債：L+85bp 最速9月19日に起債予定 引受証券と引受額(単位：億円)： 劣後債／野村110、大和66、 三菱ＵＦＪＭＳ15、ＳＭＢＣ日興15 みずほ7、東海東京7 期限前償還条項付劣後債／ 野村140、大和84、 三菱ＵＦＪＭＳ20、ＳＭＢＣ日興20 みずほ8、東海東京8 格付け：Ａ＋(Ｒ＆Ｉ) 阪神高速道路 <0#0908=JFI> 8/ 6 A 期間5年、発行額100億円 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興 10月に起債予定 首都高速道路 <0#0907=JFI> 8/ 1 A 期間5年、発行額300億円 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ 10月初旬に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 日本政策金融公庫 9/18 A 期間2年、発行額500億円(国民生活事業) <0#0910=JFI> 5年、200億円(中小企業事業) 10年、100億円(農林水産事業) 主幹事：みずほ、ＧＳ、三菱ＵＦＪＭＳ 10月下旬に起債予定 格付け：ＡＡ＋(Ｒ＆Ｉ)、 Ａａ３(ムーディーズ) 社債管理者：三菱東京ＵＦＪ銀行 鉄道建設・運輸施設整備 9/13 A 期間4年・10年 支援機構 <0#1295=JFI> 発行額各300億円程度、150億円程度 主幹事：野村、みずほ、ＧＳ 11月に起債予定 日本私立学校振興・ 9/11 A 期間10年、発行額50億円程度 共済事業団 <0#0947=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＳＭＢＣ日興 住宅金融支援機構 9/ 7 A 期間10年・15年・20年 <0#0943=JFI> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、野村、大和 10月上旬に起債予定 水資源機構 <0#0909=JFI> 7/ 2 A 期間3年、発行額：上限80億円 主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ 第3・四半期に起債予定 日本政策投資銀行 4/ 2 <2012年度発行方針> <0#0903=JFI> 発行額：4000億円程度 日本学生支援機構 9/10 A 期間3年、発行額500億円 <0#0948=JFI> 主幹事：野村、大和、三菱ＵＦＪＭＳ 10月下旬に起債予定 4/ 6 <2012年度発行予定、総額1800億円> 2013年2月(400億円) 3年債：11月(500億円) -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- 地方公共団体金融機構 3/ 9 <2012年度上半期発行計画> <0#0906=JFI> 10年債：2400億円程度 20年債：800億円程度 5年債：400億円程度 FLIP、スポット債：1400億円程度 EMTN：1000億円程度 総額：6000億円程度 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（環境再生保全機構債券）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測（地方債）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 京都府 <0#0105=JFI> 9/18 A 期間10年、発行額100億円 主幹事：野村、東海東京 10月に起債予定 # 千葉県 <0#0120=JFI> 9/18 A 期間20年、発行額200億円 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、 ＳＭＢＣ日興 10月に起債予定 9/18 <2012年度下期20年債> 主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、 ＳＭＢＣ日興 # 東京都 <0#0100=JFI> 9/18 A 期間10年、発行額600億円、融合方式 10月12日に起債予定 9/18 <2012年度第3四半期10年債> 指名幹事：ＧＳ、野村 代表幹事：みずほコーポレート銀、野村