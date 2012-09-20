追加：〔表〕きょうの投信設定（20日）＝4本、537億9741万円

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＊設定額を追加しました。
【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】
◎パインブリッジ・バンク・キャピタル証券ファンド２０１２─０９
＜愛称：ハッピークォーター ＞
／パインブリッジ・インベストメンツ
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設定上限額：５０億円
設定額 ：３４億０５６９万円
販売会社 ：大垣共立銀行(8361.T)
◎ＤＩＡＭ米国住宅関連株ファンド１２０９
／ＤＩＡＭアセットマネジメント
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設定上限額：３０００億円
設定額 ：２９７億８５５３万円
販売会社 ：野村証券
◎ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド
・（為替ヘッジあり）
・（為替ヘッジなし）
／大和証券投資信託委託
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設定上限額：各１０５０億円
設定額 ：・（為替ヘッジあり）１７５億３８１２万円
・（為替ヘッジなし） ３０億６８０６万円
販売会社 ：大和証券
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