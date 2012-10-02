3日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ＣＥＡＴＥＣ（２日―６日） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 第３回原子力規制委員会 １１：００ ダイキン工業 ルームエアコン新製品 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １３：００ アルフレスコ クラウド戦略説明会ジョン・パウエルＣＥＯ来日 １４：００ 中尾財務官がＦＰＣＪで講演 １５：００ ローソン ３―８月期決算 ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ２日（火） ０４３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表）[AUCBIR=ECI] ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] １１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 ９月米自動車販売台数 中国［国慶節］、香港［国慶節翌日］、インド［ガンジー誕生日］ ３日（水） ０１３０ＧＭＴ ８月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMSF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２１５ＧＭＴ ９月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １４００ＧＭＴ ９月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] 英中銀金融政策委員会（４日まで） 米大統領選：大統領正候補討論会（コロラド州デンバー） アジア開発銀行「アジア経済見通し２０１２年版」改定版 中国［国慶節］、韓国［開天節］ （東京 ３日 ロイター）