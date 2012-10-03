追加：起債予測一覧〔表〕＝10月3日現在

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追加：・ジャフコ、三井住友信託銀行を国内ＳＢ表に追加しました。 ・都市再生機構を財投機関債表に追加しました。 ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。 【起債予測（国内ＳＢ）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # ジャフコ <0#8595=JFI> 10/ 3 A 期間3年・5年 主幹事：野村 レンジ／ 3年債：L+70─85bp 5年債：L+90─110bp 来週後半に起債予定 # 三井住友信託銀行<0#8403=JFI> 10/ 3 A 期間5年、シニア債 主幹事：大和、野村、ＳＭＢＣ日興 富士通 <0#6702=JFI> 10/ 2 A 期間3年・5年 発行額各200億円程度、100億円程度 (増額の可能性あり) 主幹事： 3年債：みずほ、ＳＭＢＣ日興、大和、 野村、三菱ＵＦＪＭＳ、ＵＢＳ 5年債：ＳＭＢＣ日興、みずほ、大和、 野村、三菱ＵＦＪＭＳ、ＵＢＳ レンジ／ 3年債：T(272回)+22─27bp 5年債：T(288回)+27─33bp 来週半ばに起債予定 日立キャピタル <0#8586=JFI> 10/ 2 A 期間5年・7年、発行額各100億円 主幹事： 5年債：野村、大和 7年債：大和、野村、東海東京 最短で来週後半に起債予定 住信ＳＢＩネット銀行 10/ 2 A 期間10年(10ノンコール5）、 発行額150億円、 期限前償還条項付劣後債、個人向け 主幹事：ＳＢＩ、大和 格付け：Ａ─(ＪＣＲ） 10月18日に起債予定 新生銀行 <0#8303=JFI> 10/ 1 A 期間10年(10ノンコール5）、 期限前償還条項付劣後債 主幹事：野村 仮条件／当初5年：3.40─4.40％、 以降：5年物円スワップ+3.00─4.00％ 格付けはＢＢＢ(Ｒ＆Ｉ) 10月19日に起債予定 トヨタファイナンス 10/ 1 A 期間3年・5年 <0#8498=JFI> 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 野村、ＳＭＢＣ日興、東海東京 10月に起債予定 ニフコ <0#7988=JFI> 10/ 1 A 期間5年・7年 主幹事： 5年債：三菱ＵＦＪＭＳ 7年債：野村 大京 <0#8840=JFI> 10/ 1 A 期間3年・5年 主幹事： 3年債：三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ 5年債：三菱ＵＦＪＭＳ 阪急阪神ホールディングス 10/ 1 A 期間5年 <0#9042=JFI> 主幹事：ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ 丸紅 <0#8002=JFI> 9/28 AA 期間5年・10年、発行額各100億円 主幹事：ＳＭＢＣ日興、大和、 しんきん レンジ／ 5年債：T(288回)+28─31bp 10年債：T(新発)+38─41bp 10月5日に起債予定 小田急電鉄 <0#9007=JFI> 9/27 A 期間10年 主幹事：ＳＭＢＣ日興、 三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ 伊藤忠商事 <0#8001=JFI> 9/26 AA 期間10年、発行額100億円 主幹事：野村、東海東京 レンジ／T(新発)+17─19bp 10月5日に起債予定 みずほ銀行 <0#8413=JFI> 9/25 A 期間12年、期限前条項付劣後債 個人向け 主幹事：みずほ、みずほインベ、大和 10月10日に起債予定 ＩＨＩ <0#7013=JFI> 9/25 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：みずほ、大和 レンジ／L+34─39bp 10月5日に起債予定 京阪神ビルディング 9/21 A 期間5年・7年、発行額各50億円 <0#8818=JFI> 主幹事： 5年債：大和、ＳＭＢＣ日興 7年債：ＳＭＢＣ日興、大和 10月に起債予定 ホンダファイナンス 9/19 A 期間5年・7年 <0#8461=JFI> 主幹事：メリル、みずほ 東芝 <0#6502=JFI> 8/30 A 期間5年・7年 主幹事：野村、みずほ、大和 阪神高速道路 <0#0908=JFI> 8/ 6 AA 期間5年、発行額100億円 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、 ＳＭＢＣ日興 レンジ／T(288回)+14bp 10月4日に起債予定 首都高速道路 <0#0907=JFI> 8/ 1 AA 期間5年、発行額300億円 主幹事：みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ レンジ／T(288回)+14bp 10月4日に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。 【起債予測（財投機関債など）】 -------------------------------------------------------------------------------- 発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 都市再生機構<0#0917=JFI>10/ 3 A 期間3年・5年・10年 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、野村 11月に起債予定 国際協力機構<0#1273=JFI>10/ 1 A 個人向け(ＪＩＣＡ債) 主幹事：大和、三菱ＵＦＪＭＳ、野村
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