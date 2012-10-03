4日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。 ＝＝国内経済・指標関係＝＝＝ ＣＥＡＴＥＣ（２日―６日） 日銀金融政策決定会合（１日目） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次：指定報告機関ベース、財務省) １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ ３０年利付国債（１０月債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省） １５：００ セブン＆アイ・ホールディングス ３─８月期発表 １５：１５ １０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） ＝＝海外指標・指標関係＝＝ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ３日（水） ０１３０ＧＭＴ ８月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] ０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値[EUPMSF=ECI] ０７５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値[EUPMIP=ECI] ０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] １１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２１５ＧＭＴ ９月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] １４００ＧＭＴ ９月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] 英中銀金融政策委員会（４日まで） 米大統領選：大統領正候補討論会（コロラド州デンバー） アジア開発銀行「アジア経済見通し２０１２年版」改定版 中国［国慶節］、韓国［開天節］ ４日（木） ０１３０ＧＭＴ ８月豪小売売上高（連邦統計局）[AURSL=ECI] １１００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表）[GBBOEIR=ECI] １１３０ＧＭＴ ９月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] １１４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表、リュブリャナ）[EUECBR=ECI] １２３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] １４００ＧＭＴ ８月米耐久財受注改定値（商務省）[USDGR=ECI] １４００ＧＭＴ ８月米製造業新規受注（商務省）[USFORD=ECI] １５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５００ＧＭＴ 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 １８００ＧＭＴ ９月１２─１３日の米ＦＯＭＣ議事録発表 ９月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI] スペイン国債入札 中国［国慶節］ （東京 ４日 ロイター）