インドネシア中銀、政策金利を6.00％に据え置き

［ジャカルタ ８日 ロイター］ インドネシア中銀は８日、政策金利のＢＩレートを ６．００％に据え置くと決めた。 ロイターによる１５人のエコノミスト調査では、４人が２５ベーシスポイント（ｂｐ）の 利下げを予想し、１１人が据え置きを予想していた。 政策金利の推移は以下の通り。 発表日 政策金利（％） ----------------------------------- 08-Dec-2011 6.00 10-Nov-2011 6.00 11-Oct-2011 6.50 08-Sept-2011 6.75 09-Aug-2011 6.75 12-July-2011 6.75 09-June-2011 6.75 12-May-2011 6.75 12-April-2011 6.75 04-March-2011 6.75 04-Feb-2011 6.75 05-Jan-2011 6.50 03-Dec-2010 6.50 04-Nov-2010 6.50 05-Oct-2010 6.50 03-Sept-2010 6.50 04-Aug-2010 6.50 05-July-2010 6.50 03-June-2010 6.50 05-May-2010 6.50 06-April-2010 6.50 04-March-2010 6.50 04-Feb-2010 6.50 06-Jan-2010 6.50 03-Dec-2009 6.50 04-Nov-2009 6.50 05-Oct-2009 6.50 03-Sept-2009 6.50 05-Aug-2009 6.50 03-July-2009 6.75 03-June-2009 7.00 05-May-2009 7.25 03-April-2009 7.50 04-March-2009 7.75 04-Feb-2009 8.25 07-Jan-2009 8.75