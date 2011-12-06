〔情報ＢＯＸ〕ユーロ圏のソブリン格付けと債券発行残高（12月6日現在）

［フランクフルト ６日 ロイター］ 大手格付け会社スタンダード・アンド・プアー ズ（Ｓ＆Ｐ）は５日、今週開催の欧州連合（ＥＵ）首脳会議で欧州債務危機について説得 力のある解決策が示されなければ、ユーロ圏諸国の信用格付けを引き下げ方向で見直す方 針を示した。 以下は、１２月６日現在のＳ＆Ｐ、ムーディーズ・インベスターズ・サービス、フィッ チ・レーティングス、ＤＢＲＳによるユーロ圏諸国のソブリン格付けと債券発行残高。 S&P Moody's Fitch DBRS 債券発行残高 (10億米ドル*) オーストリア AAA CWn Aaa s AAA s AAA s $262 ベルギー AA CWn Aa1 rur AA+ n AA (high) n $431 キプロス BBB CWn Baa3 rur BBB n --- $14 エストニア AA- CWn A1 s A+ s --- $0 フィンランド AAA CWn Aaa s AAA s --- $106 フランス AAA CWn Aaa s AAA s AAA s $1,745 ドイツ AAA CWn Aaa s AAA s AAA s $1,492 ギリシャ CC n Ca dev CCC n --- $361 アイルランド BBB+ CWn Ba1 n BBB+ n A (low) n $114 イタリア A CWn A2 n A+ n A (high) n $2,125 ルクセンブルク AAA CWn Aaa s AAA s --- $5 マルタ A CWn A2 n A+ s --- $6 オランダ AAA CWn Aaa s AAA s AAA s $419 ポルトガル BBB- CWn Ba2 n BB+ n BBB n $162 スロバキア A+ CWn A1 s A+ s --- $36 スロベニア AA- CWn Aa3 rur AA- n --- $19 スペイン AA- CWn A1 n AA- n AA n $770 ＊米ドル相当額。出所：Reuters CreditViews pは格付け見通しがポジティブ、sは見通しが安定的、nは見通しがネガティブを表す。 CWnはクレジットウォッチ・ネガティブ、rurは見直し中、devは検討中（デベロッピ ング）を表す。