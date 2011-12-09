再送：〔情報ＢＯＸ〕ＥＢＡが査定した欧州の銀行の必要資本額

［ロンドン ８日 ロイター］ 欧州銀行監督機構（ＥＢＡ）は８日、欧州の銀行はユ ーロ圏債務危機に対応する十分な資本を確保するため、総額１１４７億ユーロの資本増強 を行う必要があるとの算定結果を公表した。 ＥＢＡは欧州連合（ＥＵ）域内の７１行を調査し、３１行を資本不足と査定した。資本 増強が必要と判断された銀行は１月２０日までに資本強化計画を提出し、来年６月末まで に資本を強化することが義務付けられている。ＥＢＡは銀行に、狭義の中核的自己資本比 率（Ｔｉｅｒ１）を最低９％を達成するよう求めている。 以下は国別および銀行別必要資本額。 （単位：特記以外10億ユーロ、出所：ＥＢＡ、銀行） 国／銀行 必要資本額 ＜オーストリア＞ 3.9 bln euros Erste Bank Group ( ERST.VI ) 743 mln Raiffeisen Group RZB.UL( RBIV.VI ) 2.1 Oesterreichische 1.053 Volksbank OTVVp.VI ＜ベルギー＞ 6.3 bln euros Dexia ( DEXI.BR ) 6.3 KBC Group ( KBC.BR ) 0 ＜キプロス＞ 3.5 bln euros Marfin Popular Bank CPBC.CY 2 MRBr.AT Bank of Cyprus BOC.CY ( BOCr.AT ) 1.5 ＜デンマーク＞ 資本増強の必要なし ＜フィンランド＞ 資本増強の必要なし ＜フランス＞ 7.3 bln euros BNP Paribas ( BNPP.PA ) 1.5 Credit Agricole ( CAGR.PA ) 0 BPCE ( CNAT.PA ) 3.7 Societe Generale ( SOGN.PA ) 2.1 ＜ドイツ＞ 13.1 bln euros Deutsche Bank ( DBKGn.DE ) 3.2 Commerzbank ( CBKG.DE ) 5.3 LBBW [LBBW.UL] 0 DZ Bank DGBGg.F 353 mln euros BayernLB ( BLGGgi.F ) 0 NordLB [NDLG.UL] 2.5 Hypo Real Estate Holding 0 Helaba LHTGg.F 1.5 WestLB [WDLG.UL] 224 Landesbank Berlin 0 HSH Nordbank 0 WGZ Bank 0 DekaBank 0 ＜ギリシャ＞ 30 bln euros ギリシャでは既に国際通貨基金（ＩＭＦ）／ＥＵによる総額３００億ユーロの救済プログ ラムの下、銀行の資本増強措置が取られているため、データは発表されていない。 ＜ハンガリー＞ 資本増強の必要なし ＜アイルランド＞ 資本増強の必要なし ＜イタリア＞ 15.4 bln euros Intesa SanPaolo ( ISP.MI ) 0 UniCredit ( CRDI.MI ) 8 Monte dei Paschi di Siena ( BMPS.MI ) 3.3 Banco Popolare BAPO.MI 2.7 UBI Banca ( UBI.MI ) 1.4 ＜ルクセンブルク＞ 資本増強の必要なし ＜マルタ＞ 資本増強の必要なし ＜オランダ＞ 159 mln euros ING ING.AS 0 Rabobank RABN.UL 0 ABN AMRO 0 SNS Bank 159 ＜ノルウェー＞ 1.5 bln euros DnB NOR ( DNB.OL ) 1.5 ＜ポーランド＞ 資本増強の必要なし ＜ポルトガル＞ 7 bln euros Caixa Geral Depositos CGDES.UL 1.8 Millennium BCP ( BCP.LS ) 2.1 Banco Espirito Santo BES.LS 1.6 Banco BPI ( BBPI.LS ) 1.4 ＜スロベニア＞ 320 mln euros Nova Ljubljanska 320 mln euros Banka Nova Kreditna 0 Maribor ＜スペイン＞ 26.2 bln euros Santander ( SAN.MC ) 15.3 BBVA ( BBVA.MC ) 6.3 Bankia ( BKIA.MC ) 1.3 CaixaBank 630 mln euros Banco Popular ( POP.MC ) 2.6 Caja de Ahorros y Pensiones de 630 mln euros Barcelona ＜スウェーデン＞ 資本増強の必要なし ＜英国＞ 資本増強の必要なし