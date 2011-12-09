再送：〔情報ＢＯＸ〕ＥＢＡが査定した欧州の銀行の必要資本額

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［ロンドン ８日 ロイター］ 欧州銀行監督機構（ＥＢＡ）は８日、欧州の銀行はユ ーロ圏債務危機に対応する十分な資本を確保するため、総額１１４７億ユーロの資本増強 を行う必要があるとの算定結果を公表した。 ＥＢＡは欧州連合（ＥＵ）域内の７１行を調査し、３１行を資本不足と査定した。資本 増強が必要と判断された銀行は１月２０日までに資本強化計画を提出し、来年６月末まで に資本を強化することが義務付けられている。ＥＢＡは銀行に、狭義の中核的自己資本比 率（Ｔｉｅｒ１）を最低９％を達成するよう求めている。 以下は国別および銀行別必要資本額。 （単位：特記以外10億ユーロ、出所：ＥＢＡ、銀行） 国／銀行 必要資本額 ＜オーストリア＞ 3.9 bln euros Erste Bank Group (ERST.VI) 743 mln Raiffeisen Group RZB.UL(RBIV.VI) 2.1 Oesterreichische 1.053 Volksbank OTVVp.VI ＜ベルギー＞ 6.3 bln euros Dexia (DEXI.BR) 6.3 KBC Group (KBC.BR) 0 ＜キプロス＞ 3.5 bln euros Marfin Popular Bank CPBC.CY 2 MRBr.AT Bank of Cyprus BOC.CY (BOCr.AT) 1.5 ＜デンマーク＞ 資本増強の必要なし ＜フィンランド＞ 資本増強の必要なし ＜フランス＞ 7.3 bln euros BNP Paribas (BNPP.PA) 1.5 Credit Agricole (CAGR.PA) 0 BPCE (CNAT.PA) 3.7 Societe Generale (SOGN.PA) 2.1 ＜ドイツ＞ 13.1 bln euros Deutsche Bank (DBKGn.DE) 3.2 Commerzbank (CBKG.DE) 5.3 LBBW [LBBW.UL] 0 DZ Bank DGBGg.F 353 mln euros BayernLB (BLGGgi.F) 0 NordLB [NDLG.UL] 2.5 Hypo Real Estate Holding 0 Helaba LHTGg.F 1.5 WestLB [WDLG.UL] 224 Landesbank Berlin 0 HSH Nordbank 0 WGZ Bank 0 DekaBank 0 ＜ギリシャ＞ 30 bln euros ギリシャでは既に国際通貨基金（ＩＭＦ）／ＥＵによる総額３００億ユーロの救済プログ ラムの下、銀行の資本増強措置が取られているため、データは発表されていない。 ＜ハンガリー＞ 資本増強の必要なし ＜アイルランド＞ 資本増強の必要なし ＜イタリア＞ 15.4 bln euros Intesa SanPaolo (ISP.MI) 0 UniCredit (CRDI.MI) 8 Monte dei Paschi di Siena (BMPS.MI) 3.3 Banco Popolare BAPO.MI 2.7 UBI Banca (UBI.MI) 1.4 ＜ルクセンブルク＞ 資本増強の必要なし ＜マルタ＞ 資本増強の必要なし ＜オランダ＞ 159 mln euros ING ING.AS 0 Rabobank RABN.UL 0 ABN AMRO 0 SNS Bank 159 ＜ノルウェー＞ 1.5 bln euros DnB NOR (DNB.OL) 1.5 ＜ポーランド＞ 資本増強の必要なし ＜ポルトガル＞ 7 bln euros Caixa Geral Depositos CGDES.UL 1.8 Millennium BCP (BCP.LS) 2.1 Banco Espirito Santo BES.LS 1.6 Banco BPI (BBPI.LS) 1.4 ＜スロベニア＞ 320 mln euros Nova Ljubljanska 320 mln euros Banka Nova Kreditna 0 Maribor ＜スペイン＞ 26.2 bln euros Santander (SAN.MC) 15.3 BBVA (BBVA.MC) 6.3 Bankia (BKIA.MC) 1.3 CaixaBank 630 mln euros Banco Popular (POP.MC) 2.6 Caja de Ahorros y Pensiones de 630 mln euros Barcelona ＜スウェーデン＞ 資本増強の必要なし ＜英国＞ 資本増強の必要なし
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