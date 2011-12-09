＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12月9日─16日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ９日（金） １１月中国主要経済統計（国家統計局）[CNCPI=ECI] ０５３０ＧＭＴ 固定資産投資（年初来前年比、％） 24.7 24.9 小売売上高（前年比、％） 16.9 17.2 鉱工業生産（前年比、％） 12.8 13.2 ０７００ＧＭＴ １１月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） 0.0 0.0 （前年比、％） 2.4 2.4 ＥＵ基準（前月比、％） 0.0 0.0 （前年比、％） 2.8 2.8 （11月速報） ０７００ＧＭＴ １０月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （10億ユーロ） 14.3 15.3 ０７４５ＧＭＴ １０月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） -0.3 -1.7 ０９３０ＧＭＴ １１月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） 0.2 -0.8 （前年比、％） 13.2 14.1 産出（前月比、％） 0.1 0.0 （前年比、％） 5.4 5.7 ０９３０ＧＭＴ １０月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） -9.40 -9.814 １３３０ＧＭＴ １０月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） -43.5 -43.11 １４５５ＧＭＴ １２月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） 65.5 64.1 （11月確報） １０日（土） １１月中国貿易統計[CNTRD=ECI] 輸出（前年比、％） 11 15.9 輸入（前年比、％） 19 28.7 貿易収支（10億ドル） 14.3 17.0 １０─１５日 時間未定 １１月中国新規融資（中国人民銀行） 新規融資額（10億元） 550 587 新規融資伸び率（前年比、％） 15.5 15.8 Ｍ２伸び率（前年比、％） 12.7 12.9 １２日（月） ００３０ＧＭＴ １０月豪貿易収支（連邦統計局）[AUBOGS=ECI] （10億豪ドル） N/A 2.56 ０７４５ＧＭＴ １０月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -4.0 １９００ＧＭＴ １１月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） N/A -98.47 １３日（火） ０６３０ＧＭＴ １１月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） N/A 0.3 （ＥＵ基準、前年比、％） N/A 2.5 ０９３０ＧＭＴ １１月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 5.0 ＲＰＩ（前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 5.4 ＲＰＩＸ（前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 5.6 １０００ＧＭＴ １２月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） -55.1 -55.2 （現況指数） N/A 34.2 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 0.5 0.5 （自動車除く／前月比、％）0.5 0.6 １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １０月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.3 0.0 １３─１６日 ０７００ＧＭＴ １１月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A -1.0 （前年比、％） N/A 5.0 １４日（水） ０９３０ＧＭＴ １０月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） N/A 8.3 １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） N/A -2.0 （前年比、％） N/A 2.2 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） 0.4 -0.6 （輸出物価／前月比、％） N/A -2.1 １５日（木） ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） N/A 47.0 ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） N/A 46.4 ０８５８ＧＭＴ １２月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） N/A 47.5 ０９３０ＧＭＴ １１月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） N/A 0.6 （前年比、％） N/A 0.9 １０００ＧＭＴ 第３・四半期ユーロ圏就業者数（統計局）[EUEMPQ=ECI] １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） 3.0 3.0 （10月改定） １３３０ＧＭＴ １２月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） 2.15 0.61 １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米経常収支（米商務省）[USCURA=ECI] (10億ドル） N/A -118.00 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （12/10までの週、1000件） N/A N/A １３３０ＧＭＴ １１月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.2 -0