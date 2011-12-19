〔今週の主要材料〕海外市場

日本時間はＧＭＴプラス９時間 米東部標準時間はＧＭＴマイナス５時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１２月１９─２３日の海外経済指標】 予想 前回 １９日（月） ０９００ＧＭＴ １０月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A -2.5 １５００ＧＭＴ １２月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） 20 20 ２０日（火） ０７００ＧＭＴ １月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） 5.5 5.6 ０７００ＧＭＴ １１月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） 0.1 0.2 （前年比、％） 5.2 5.3 ０９００ＧＭＴ １２月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 106.1 106.6 （現況指数） 116.0 116.7 （期待指数） 97.0 97.3 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １１月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 63.5 62.8 （許可件数／年率、万戸） 63.5 64.4 １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ２１日（水） ０７００ＧＭＴ １１月独輸入物価指数（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI] （前月比、％） N/A -0.3 （前年比、％） N/A 6.8 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 5.05 4.97 ２２日（木） ２１４５ＧＭＴ ７─９月期ニュージーランドＧＤＰ ０９３０ＧＭＴ 第３・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局）[GBGDF=ECI] （前期比、％） 0.5 0.5 （前年比、％） 0.5 0.5 （Q3改定） ０９３０ＧＭＴ 第３・四半期英経常収支（国立統計局）[GBCURA=ECI] （10億ポンド） N/A -2.022 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （12/17までの週、1000件） 380 366 １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米ＧＤＰ確報値（商務省）[USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 2.0 2.0 デフレーター 2.5 2.5 （Q3改定） １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米企業利益改定値（商務省）[USCPRF=ECI] （前期比、％） N/A 3.0 （Q3速報） １３３０ＧＭＴ １１月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A -0.13 １４５５ＧＭＴ １２月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] （指数） 68.0 67.7 （12月速報） １５００ＧＭＴ １０月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 0.9 １５００ＧＭＴ １１月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） 0.3 0.9 ２３日（金） ０６３０ＧＭＴ 第３・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDP=ECI] （前期比、％） N/A 0.4 （速報値） １３３０ＧＭＴ １１月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.2 0.4 （個人消費支出／前月比、％） 0.3 0.1 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A -0.1 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.1 １３３０ＧＭＴ １１月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） 2.0 -0.5 （輸送機器除く／前月比、％） 0.4 1.1 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） 1.0 -0.8 １５００ＧＭＴ １１月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.313 0.307 １１月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１２月１９─２３日の海外行事予定】 １９日（月） １５３０ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会委員会で証言 １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １８００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 １８１５ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が景気見通しについて講演 （ノースカロライナ州シャーロット） スウェーデン中銀、金融政策会合（２０日まで） ２０日（火） ００３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録 １６３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 スウェーデン中銀、金融政策会合（最終日） ２１日（水） ０９３０ＧＭＴ １２月７─８日の英金融政策委員会の議事録 １８００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 ＥＣＢ期間３年流動性供給オペ ＥＣＢ理事会（フランクフルト、２２日まで）金利発表なし ２２日（木） １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 ＥＣＢ理事会（フランクフルト、最終日）金利発表なし ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ［東京 １９日 ロイター］