ＥＣＢ3年オペ関連ヘッドライン一覧

＊記事本文を読む場合は、ヘッドライン末尾の番号をダブルクリックして下さい。 ◎ＥＣＢの3年物オペ、予想上回る4891.91億ユーロを供給 市場の歓迎は長く続かず [ID:nTK8048886] 《関連記事》 ◎ドル調達市場の緊張続く、ＥＣＢ3年物オペ後も金利高止まり ＝欧米短期金融市場[ID:nJT8049550] ◎伊銀、ＥＣＢ3年物オペで1160億ユーロ調達 全体の約25％＝銀行筋[ID:nJT8049310] ◎ＥＣＢ供給資金、銀行の国債買い入れを支援しない＝イタリア銀行協会会長 [ID:nJT8049116] ◎ＥＣＢ、98日物オペで297.41億ユーロ供給[ID:nTK8048870] ◎ＥＣＢ期間14日のドル供給オペ、330.04億ドル供給[ID:nTK8048818] 《こうみる》 ◎銀行による高利回り国債買い入れ可能に＝ＡＢＮアムロ [ID:nJT8049038] ◎供給資金、周辺国への集中が高まった可能性＝ＩＮＧ [ID:nJT8049010] ◎ユーロ圏の状況の深刻さ浮き彫りに＝カクストンＦＸ [ID:nJT8048958] 《市場の動き》 ◎〔外為マーケットアイ〕[ID:nTK0691888] ◎米国株式市場[ID:nTK8049478] ◎米金融・債券市場[ID:nJT8049486] ◎ＮＹ外為市場[ID:nTK0691928] ◎欧州株式市場[ID:nJT8049332] ◎ユーロ圏金融・債券市場[ID:JT8049320] ◎ＥＣＢ、イタリア国債買い入れ・スペイン国債のレートチェック行ったもよう ＝市場関係者[ID:nJT8049042] ◎伊・スペイン国債利回りが上昇、ＥＣＢ3年物オペ受け利益確定の売り [ID:nJT8049048] ◎ユーロが対ドルで上昇、ＥＣＢの3年物オペ受け[ID:nTK8048846] 《コラム・その他》 ◎COLUMN-〔BREAKINGVIEWS〕ＥＣＢの3年物オペ、気前良さの裏に懸念材料も [ID:nTK8049612] ◎COLUMN‐ＥＣＢ3年物オペの効果は無制限国債買い入れに匹敵 過度の依存には高いリスク [ID:nTK0691814] ◎UPDATE2: 欧州危機対応の遅れは世界経済に大きな影響、金融市場は緊張状態＝白川日銀総裁 [ID:nTK0691676] ◎〔ロイター調査〕ＥＣＢが最後の貸し手になるかどうかで市場の見方真っ二つ [ID:nTK8048180]☆ ［東京 ２２日 ロイター］