＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 12月22日─29日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２２日（木） ０９３０ＧＭＴ 第３・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局）[GBGDF=ECI] （前期比、％） 0.5 0.5 （前年比、％） 0.5 0.5 （Q3改定） ０９３０ＧＭＴ 第３・四半期英経常収支（国立統計局）[GBCURA=ECI] （10億ポンド） N/A -2.022 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （12/17までの週、1000件） 375 366 １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米ＧＤＰ確報値（商務省）[USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 2.0 2.0 デフレーター 2.5 2.5 （Q3改定） １３３０ＧＭＴ 第３・四半期米企業利益改定値（商務省）[USCPRF=ECI] （前期比、％） N/A 3.0 （Q3速報） １３３０ＧＭＴ １１月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A -0.13 １４５５ＧＭＴ １２月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] （指数） 68.0 67.7 （12月速報） １５００ＧＭＴ １０月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A 0.9 １５００ＧＭＴ １１月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） 0.3 0.9 ２３日（金） ０６３０ＧＭＴ 第３・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ）[FRGDP=ECI] （前期比、％） N/A 0.4 （速報値） １３３０ＧＭＴ １１月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI] （個人所得／前月比、％） 0.2 0.4 （個人消費支出／前月比、％） 0.3 0.1 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A -0.1 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.1 １３３０ＧＭＴ １１月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） 2.0 -0.5 （輸送機器除く／前月比、％） 0.5 1.1 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） 1.0 -0.8 １５００ＧＭＴ １１月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.313 0.307 １１月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI] ２７日（火） １４００ＧＭＴ １０月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 [USSHP=ECI] （季調済前月比、％) N/A -0.6 （季調前前月比、％) N/A -0.6 （前年比、％) -3.2 -3.6 １５００ＧＭＴ １２月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI] （指数） 58.0 56.0 ２８日（水） １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] ２９日（木） ０９００ＧＭＴ １１月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） N/A 2.6 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （12/24までの週、1000件） N/A N/A １５００ＧＭＴ １１月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （前月比、％） 0.8 10.4 １２月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 2.4 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 2.8 （11月改定） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━