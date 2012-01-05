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＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1月5日─1月12日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ５日（木） ０７００ＧＭＴ １１月独小売売上高（連邦統計庁）[DERSLY=ECI] （前月比、％） 0.0 0.7 （前年比、％） N/A -0.4 １０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI] （前月比、％） 2.4 -6.4 （前年比、％） N/A 1.6 １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏生産者物価指数（統計局）[EUPPIY=ECI] （前月比、％） 0.1 0.1 （前年比、％） 5.2 5.5 １２３０ＧＭＴ １２月米企業人員削減数（チャレンジャー社）[USCHAL=ECI] （1000人） N/A 42.5 １３１５ＧＭＴ １２月全米雇用報告（ＡＤＰ）[USADP=ECI] （増減、1000人） 178 206 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （12/31までの週、1000件） 375 381 １５００ＧＭＴ １２月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）[USNPMI=ECI] （総合指数・ＮＭＩ） 53.0 52.0 （景気指数） 55.4 56.2 １２月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ）[USUBSM=ECI] ６日（金） １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） -0.2 0.4 （前年比、％） N/A -0.4 １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） N/A -0.44 （景況感指数） 93.2 93.7 １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） 10.3 10.3 １１００ＧＭＴ １１月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） -1.7 5.2 １３３０ＧＭＴ １２月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 150 120 （民間部門雇用者数増減、1000人） 165 140 （失業率、％） 8.7 8.6 ９日（月） ０７００ＧＭＴ １１月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （億ユーロ） N/A 126 ０７４５ＧＭＴ １１月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -6.3 １１００ＧＭＴ １１月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） N/A 0.8 ２０００ＧＭＴ １１月米消費者信用残高（ＦＲＢ）[USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 7.0 7.65 １０日（火） ０７４５ＧＭＴ １１月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） N/A 1.6 １１日（水） ０７００ＧＭＴ 第４・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI] （前期比、％） N/A 0.7 （前年比、％） N/A 3.9 （Q3） ０９３０ＧＭＴ １１月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） N/A -7.557 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２日（木） ０６３０ＧＭＴ １２月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） N/A 0.3 （ＥＵ基準、前年比、％） N/A 2.7 ０７００ＧＭＴ １２月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.7 （前年比、％） N/A 2.1 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.8 （前年比、％） N/A 2.4 （12月速報） ０７４５ＧＭＴ １１月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -4.5 ０９３０ＧＭＴ １１月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） N/A -0.7 （前年比、％） N/A -1.7 ０９３０ＧＭＴ １１月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） N/A -0.7 （前年比、％） N/A 0.3 １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A 1.3 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （1/7までの週、1000件） N/A N/A １３３０ＧＭＴ １２月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 0.2 0.2 （自動車除く／前月比、％）0.3 0.2 １５００ＧＭＴ １１月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.3 0.8 １９００ＧＭＴ １２月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） N/A -137.30 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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