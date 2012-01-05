11月のユーロ圏ＰＰＩは前月比＋0.2％、前年比＋5.3％＝統計局

［ブリュッセル ５日 ロイター］ 欧州連合（ＥＵ）統計局が発表した１１月のユー ロ圏生産者物価指数（ＰＰＩ、除く建設）は、前月比０．２％上昇した。前年比では ５．３％上昇した。 ロイターがまとめたエコノミスト予想は、前月比０．１％上昇、前年比５．２％上昇だ った。 （m/mは前月比、y/yは前年比、％） 11月 予想 10月 9月 全産業（除く建設） m/m 0.2 0.1* 0.1 0.3 y/y 5.3 5.2** 5.5 5.8 中間財 m/m -0.4 -0.4 -0.1 y/y 3.5 4.1 5.0 エネルギー m/m 0.9 0.7 1.0 y/y 12.3 12.3 12.2 資本財 m/m 0.0 0.1 0.0 y/y 1.4 1.5 1.5 耐久消費財 m/m 0.2 0.2 0.4 y/y 2.6 2.5 2.5 非耐久消費財 m/m 0.3 0.2 0.2 y/y 3.6 3.5 3.5 ＊エコノミスト１１人の予想レンジ：‐0.2─0.2％ ＊＊エコノミスト１３人の予想レンジ：4.9─5.5 ＊ＥＵ統計局の発表を以下でご覧になれます。 here