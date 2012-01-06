＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1月6日─1月13日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ６日（金） １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏小売売上高（統計局）[EURSLY=ECI] （前月比、％） -0.2 0.4 （前年比、％） N/A -0.4 １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI] （業況感指数） N/A -0.44 （景況感指数） 93.2 93.7 １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI] （％） 10.3 10.3 １１００ＧＭＴ １１月独鉱工業受注（経済技術省）[DEIND=ECI] （前月比、％） -1.7 5.2 １３３０ＧＭＴ １２月米雇用統計（労働省）[USNFAR=ECI] （非農業部門雇用者数増減、1000人） 150 120 （民間部門雇用者数増減、1000人） 165 140 （失業率、％） 8.7 8.6 ９日（月） ０７００ＧＭＴ １１月独貿易収支（連邦統計庁）[DETBAL=ECI] （億ユーロ） N/A 126 ０７４５ＧＭＴ １１月仏貿易収支（税関）[FRTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A -6.3 １１００ＧＭＴ １１月独鉱工業生産（経済技術省）[DEIP=ECI] （前月比、％） -0.5 0.8 ２０００ＧＭＴ １１月米消費者信用残高（ＦＲＢ）[USCRED=ECI] （前月比増、10億ドル） 7.0 7.65 １０─１５日 時間未定 １２月中国新規融資（中国人民銀行）[CNNYL=ECI] 新規融資額（10億元） 600 562.2 新規融資伸び率（前年比、％） 15.7 15.6 Ｍ２伸び率（前年比、％） 12.7 12.7 １０日（火） 時間未定 １２月中国貿易統計（税関当局）[CNTRD=ECI] 輸出（前年比、％） 13.5 13.8 輸入（前年比、％） 17.0 22.1 貿易収支（10億ドル） 8.8 14.5 ０７４５ＧＭＴ １１月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ）[FRIP=ECI] （前月比、％） N/A 0.0 １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １５００ＧＭＴ １１月米卸売在庫（商務省）[USWINV=ECI] （前月比、％） N/A 1.6 １１日（水） ０７００ＧＭＴ 第４・四半期独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁）[DEGDF=ECI] （前期比、％） N/A 0.7 （前年比、％） N/A 3.9 （Q3） ０９３０ＧＭＴ １１月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI] （10億ポンド） N/A -7.557 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２日（木） ０６３０ＧＭＴ １２月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI] （ＥＵ基準、前月比、％） N/A 0.3 （ＥＵ基準、前年比、％） N/A 2.7 ０７００ＧＭＴ １２月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.7 （前年比、％） 2.1 2.1 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.8 （前年比、％） N/A 2.4 （12月速報） ０７４５ＧＭＴ １１月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI] （10億ユーロ） N/A -4.5 ０９３０ＧＭＴ １１月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI] （前月比、％） N/A -0.7 （前年比、％） N/A -1.7 ０９３０ＧＭＴ １１月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI] （前月比、％） N/A -0.7 （前年比、％） N/A 0.3 １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI] （前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A 1.3 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （1/7までの週、1000件） N/A 372 １３３０ＧＭＴ １２月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI] （前月比、％） 0.2 0.2 （自動車除く／前月比、％）0.3 0.2 １５００ＧＭＴ １１月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI] （前月比、％） 0.3 0.8 １９００ＧＭＴ １２月米財政収支（財務省） [USGDEF=ECI] （10億ドル） N/A -137.30 １３日（金） ０９３０ＧＭＴ １２月英生産者物価指数（国立統計局）[GBPPI=ECI] 投入（前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A 13.4 産出（前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 5.4 １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI] （10億ユーロ） N/A 1.1 １３３０ＧＭＴ １２月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI] （輸入物価／前月比、％） 0.8 0.7 （輸出物価／前月比、％） 0.6 0.1 １３３０ＧＭＴ １２月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI] （10億ドル） N/A 14.0 １４５５ＧＭＴ １月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 [USMSN=ECI] （指数） N/A 69.9 （12月確報） 遅くとも２０日（金）までに発表 時間未定 １２月中国主要経済統計（国家統計局）[CNCPI=ECI] 第４・四半期ＧＤＰ（前年比、％） 8.7 9.1 ＣＰＩ（前年比、％） 4.0 4.2 ＰＰＩ（前年比、％） 1.8 2.7 固定資産投資（年初来前年比、％） 24.1 24.5 小売売上高（前年比、％） 17.2 17.3 鉱工業生産（前年比、