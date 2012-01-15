〔情報ＢＯＸ〕ユーロ圏のソブリン格付けと債券発行残高（1月13日現在）

［フランクフルト １３日 ロイター］ スタンダード＆プアーズ（Ｓ＆Ｐ）は１３日、 ユーロ圏９カ国の格付けを引き下げた。フランスやオーストリアが最上級の「トリプルＡ」 格付けを失う一方、ドイツはトリプルＡを維持した。 格下げされた９カ国のうち、フランス、オーストリア、マルタ、スロバキア、スロベニ アの５カ国が１段階の引き下げ、ポルトガル、イタリア、スペイン、キプロスの４カ国は ２段階の引き下げとなった。 以下は、１月１３日現在のＳ＆Ｐ、ムーディーズ・インベスターズ・サービス、フィッ チ・レーティングス、ＤＢＲＳによるユーロ圏諸国のソブリン格付けと見通し、および債 券発行残高。 S&P Moody's Fitch DBRS 債券発行残高 (10億米ドル*) オーストリア AA+ n Aaa s AAA s AAA s $253 ベルギー AA n Aa3 n AA+ CWn AA (high) n $412 キプロス BB+ n Baa3 rur BBB CWn --- $15 エストニア AA- n A1 s A+ s --- $0 フィンランド AAA n Aaa s AAA s --- $103 フランス AA+ n Aaa s AAA n AAA n $1,680 ドイツ AAA s Aaa s AAA s AAA s $1,457 ギリシャ CC n Ca dev CCC n --- $345 アイルランド BBB+ n Ba1 n BBB+ CWn A (low) n $111 イタリア BBB+ n A2 n A+ CWn A (high) n $2,047 ルクセンブルク AAA n Aaa s AAA s --- $5 マルタ A- n A2 n A+ s --- $6 オランダ AAA n Aaa s AAA s AAA s $399 ポルトガル BB n Ba2 n BB+ n BBB n $155 スロバキア A s A1 s A+ s --- $36 スロベニア A+ n Aa3 rur AA- CWn --- $19 スペイン A n A1 n AA- CWn AA (low) n $763 ＊米ドル相当額。出所：Reuters CreditViews pは格付け見通しがポジティブ、sは安定的、nはネガティブを表す。 CWnはクレジットウォッチ・ネガティブ、rurは見直し中、devは検討中（デベロッピ ング）を表す。