〔今週の主要材料〕海外市場

日本時間はＧＭＴプラス９時間 米東部標準時間はＧＭＴマイナス５時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１月１６─２０日の海外経済指標】 予想 前回 １６日（月） ０７００ＧＭＴ １２月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI] （前月比、％） N/A 0.7 （前年比、％） N/A 4.9 １７日（火） ０２００ＧＭＴ １２月中国主要経済統計（国家統計局） 第４・四半期ＧＤＰ（前年比、％） 8.7 9.1 固定資産投資（年初来前年比、％） 24.1 24.5 鉱工業生産（前年比、％） 12.2 12.4 小売売上高（前年比、％） 17.2 17.3 ０９３０ＧＭＴ １２月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） 0.4 0.2 （前年比、％） 4.2 4.8 ＲＰＩ（前月比、％） 0.3 0.2 （前年比、％） 4.7 5.2 ＲＰＩＸ（前月比、％） 0.4 0.2 （前年比、％） 4.8 5.3 １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） 0.4 0.1 （前年比、％） 2.8 3.0 （11月改定） １０００ＧＭＴ １月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） -50.0 -53.8 （現況指数） 24.0 26.8 １３３０ＧＭＴ １月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） 11.00 9.53 １８日（水） ０２００ＧＭＴ １２月の中国主要７０都市新築住宅価格 ０９３０ＧＭＴ １月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 8.3 8.3 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.1 0.3 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.1 １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １１月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４１５ＧＭＴ １２月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.5 -0.2 （設備稼働率、％） 78.1 77.8 １５００ＧＭＴ １月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） 22 21 １９日（木） ００３０ＧＭＴ １２月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） 1 -0.63 失業率（％） 5.3 5.3 ０９００ＧＭＴ １１月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A 1.7 １３３０ＧＭＴ １２月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.1 0.0 （指数／前年比、％) 3.0 3.4 （コア指数／前月比、％) 0.1 0.2 （コア指数／前年比、％) 2.2 2.2 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （1/14までの週、1000件） 385 399 １３３０ＧＭＴ １２月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 68.0 68.5 （許可件数／年率、万戸） 68.0 68.0 １５００ＧＭＴ １月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 10.0 6.8 ２３００ＧＭＴ １２月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] （レシオ） N/A 0.83 ２０日（金） ０７００ＧＭＴ １２月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） 0.1 0.1 （前年比、％） 4.6 5.2 ０９３０ＧＭＴ １２月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） 0.6 -0.4 （前年比、％） 2.4 0.7 １５００ＧＭＴ １２月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.64 4.42 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【１月１６─２０日の海外行事予定】 １６日（月） ２３００ＧＭＴ デューク米ＦＲＢ理事が講演（リッチモンド） 仏スペイン首脳会談（マドリード） ＥＵ・ＩＭＦ調査団、ギリシャ訪問（最終日） フランス短期国債入札 米国は休場［キング牧師誕生日］ １７日（火） １６００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １６３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 カナダ中銀金利発表 ブラジル中銀理事会（１８日まで） スペイン短期国債入札 １８日（水） １４３０ＧＭＴ タルーロ米ＦＲＢ理事が下院の小委員会でボルカールールについて証言 ブラジル中銀理事会（最終日） ドイツ２年国債入札 ポルトガル短期国債入札 １９日（木） １６００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６００ＧＭＴ 米財務省２年・５年・７年債入札条件 １８００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 Ｇ２０財務相代理会合（メキシコ市、２０日まで） フィリピン中銀理事会 スペイン国債入札 フランス国債入札 ２０日（金） Ｇ２０財務相代理会合（メキシコ市、最終日） 独仏伊首脳会談（ローマ） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ［東京 １６日 ロイター］