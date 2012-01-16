再送：〔情報ＢＯＸ〕ユーロ圏債務危機、今後の主な日程

［１３日 ロイター］ ユーロ圏債務危機をめぐる主な日程は以下の通り。
＜欧州連合（ＥＵ）＞
１月２３日 ユーロ圏財務相会合
１月２４日 ＥＵ財務相理事会
１月３０日 ＥＵ首脳会議（ブリュッセル）
２月２０日 ユーロ圏財務相会合
２月２１日 ＥＵ財務相理事会
３月１─２日 ＥＵ首脳会議（ブリュッセル）
３月１２日 ユーロ圏財務相会合
３月１３日 ＥＵ財務相理事会
５月２５日 ＥＵ首脳会議（ブリュッセル）
＜ギリシャ＞
１月１７日 ３カ月物国債入札
２月７日 ６カ月物国債入札
２月１４日 ３カ月物国債入札
＜イタリア＞
１月１６日 ファンロンパイＥＵ大統領がローマを訪問
１月１８日 モンティ首相がロンドンでキャメロン英首相と会談
１月２０日 伊訪問のメルケル独首相とサルコジ仏大統領がモンティ首相と会談
１月２４日 ２７日に実施される短期国債入札での調達予定額と、２８日実施のゼロクーポン国債、ユーロ圏インフレ連動国債入札での調達予定額を公表
＜ドイツ＞
１月１７日 景気期待指数（ＺＥＷ）
１月１８日 ２年物国債入札
＜スペイン＞
経済指標
１月２７日 第４・四半期失業率
１２月小売売上高
１月３０日 第４・四半期国内総生産（ＧＤＰ）速報値
１月３１日 １月インフレ速報値
２月２日 １月失業率
国債入札
１月１７日 １２カ月物・１８カ月物国債
１月１９日 ２０１６・２０１９・２０２２年償還債
１月２４日 ３カ月物・６カ月物国債
＜アイルランド＞
１月１９日 欧州中央銀行（ＥＣＢ）、欧州委員会、国際通貨基金（ＩＭＦ）が再建策の進展状況を見直し
＜ポルトガル＞
２月（日取りは未定） 欧州委員会、ＥＣＢ、ＩＭＦが再建策の進展状況を評価
国債入札
１月１８日 ３カ月物・６カ月物国債（総額１５億─１７億５０００万ユーロ）
２月１日 ３カ月物国債（７億５０００万─１０億ユーロ）
２月１５日 ３カ月物・６カ月物国債（総額１５億─１７億５０００万ユーロ）
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