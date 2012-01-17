＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1月17日─1月24日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １７日（火） ０９３０ＧＭＴ １２月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI] ＣＰＩ（前月比、％） 0.4 0.2 （前年比、％） 4.2 4.8 ＲＰＩ（前月比、％） 0.3 0.2 （前年比、％） 4.7 5.2 ＲＰＩＸ（前月比、％） 0.4 0.2 （前年比、％） 4.8 5.3 １０００ＧＭＴ １２月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI] （前月比、％） 0.4 0.1 （前年比、％） 2.8 3.0 （11月改定） １０００ＧＭＴ １月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI] （景気期待指数） -50.0 -53.8 （現況指数） 24.0 26.8 １３３０ＧＭＴ １月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI] （指数） 11.00 9.53 １８日（水） ０２００ＧＭＴ １２月の中国主要７０都市新築住宅価格 ０９３０ＧＭＴ １月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI] （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） 8.3 8.3 １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １２４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI] １３３０ＧＭＴ １２月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.1 0.3 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.1 １３５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI] １４００ＧＭＴ １１月対米証券投資（財務省）[USNCIO=ECI] １４１５ＧＭＴ １２月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI] （指数／前月比、％） 0.5 -0.2 （設備稼働率、％） 78.1 77.8 １５００ＧＭＴ １月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI] （指数） 21 21 １９日（木） ００３０ＧＭＴ １２月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI] 就業者数増減（前月比、万人） 1 -0.63 失業率（％） 5.3 5.3 ０９００ＧＭＴ １１月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI] （季調前、10億ユーロ） N/A 1.7 １３３０ＧＭＴ １２月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI] （指数／前月比、％） 0.1 0.0 （指数／前年比、％) 3.0 3.4 （コア指数／前月比、％) 0.1 0.2 （コア指数／前年比、％) 2.2 2.2 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （1/14までの週、1000件） 385 399 １３３０ＧＭＴ １２月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI] （着工件数／年率、万戸） 68.0 68.5 （許可件数／年率、万戸） 68.0 68.0 １５００ＧＭＴ １月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI] 10.0 6.8 ２３００ＧＭＴ １２月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI] （レシオ） N/A 0.83 ２０日（金） ０７００ＧＭＴ １２月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） 0.1 0.1 （前年比、％） 4.6 5.2 ０９３０ＧＭＴ １２月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） 0.6 -0.4 （前年比、％） 2.4 0.7 １５００ＧＭＴ １２月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.64 4.42 ２３日（月） ００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI] （前期比、％） N/A 0.6 （前年比、％） N/A 2.7 ２４日（火） ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） N/A 46.9 ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） N/A 48.8 ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） N/A 48.3 １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI] （前月比、％） N/A 1.8 （前年比、％） N/A 1.6 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━