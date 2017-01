〔情報ＢＯＸ〕中国当局がこれまでに承認した適格外国機関投資家一覧

[上海 17日 ロイター] 中国証券監督管理委員会(CSRC)は昨年12月に1 4社・機関を適格外国機関投資家(QFII)として承認し、昨年1年間の総承認数は過 去最高の29社・機関に達した。景気てこ入れと低迷する株式市場支援のため、中国政府 が対中投資を奨励する方向にかじを切った兆しとみられる。 CSRCが中国の株式および債券への投資を認めるライセンスを付与したのは、ラッセ ル・インベストメンツ・アイルランド、台湾人寿2833.TW、ノーザン・トラスト・グロ ーバル・インベストメンツなど14社・機関。 12月の認可数は1─11月の認可数とほぼ同数で、当局による承認の加速は明白だ。 景気が冷え込むと同時に資本流出の兆しが見える中、中国政府はここ数カ月、対内投資に 関する規制の緩和に動いている。また、厳格に規制されていた資本市場自由化への取り組 みも強化している。 CSRCの姚剛副委員長は香港で16日、中国政府は資本の流出入を認めるさまざまな 制度を拡大すると述べ、中国企業による香港や海外市場への上場規制を緩和する方針を明 らかにした。 中国国家外為管理局(SAFE)も対内投資の承認を加速しており、昨年10月以降、 それまで5カ月にわたり承認を停止していたQFII制度に基づく投資枠を10億ドル近 く承認した。 QFIIのライセンスを付与された外国投資家も、中国の証券を購入するためにはあら ためてSAFEの投資枠を申請する必要がある。 12月には、各国政府による対中国投資の拡大傾向を反映し、タイ中央銀行、クウェー ト投資庁(KIA)、韓国中央銀行、韓国投資公社(KIC)の4政府系機関にライセン スが付与された。ノルウェー中央銀行や香港金融管理局(HKMA)は既にQFIIライ センスを取得している。 QFII制度は2003年に導入され、これまでに135のライセンスが付与されてい る。 機関投資家名 ライセンス 投資枠 取得日 (100万ドル) 1 UBS AG 23/05/2003 790 2 Nomura Securities Co 23/05/2003 350 3 Morgan Stanley & Co. International 5/06/2003 400 4 Citigroup Global Markets 5/06/2003 550 5 Goldman Sachs & Co. 4/07/2003 300 6 Deutsche Bank AG 30/07/2003 400 7 HSBC Holdings PLC 4/08/2003 400 8 ING Bank N.V. 10/09/2003 400 9 JPMorgan Chase Bank, National Association 30/09/2003 150 10 Credit Suisse (Hong Kong) 24/10/2003 500 11 Standard Chartered (Hong Kong) 11/12/2003 75 12 Nikko Asset Management Co. 11/12/2003 450 13 Merrill Lynch International 30/04/2004 300 14 Hang Seng Bank Limited 10/05/2004 100 15 Daiwa Securities Capital Markets 10/05/2004 50 16 Lehman Brothers Int'l (Europe) 6/07/2004 200 17 Bill & Melinda Gates Foundation 19/07/2004 300 18 INVESCO Asset Management Limited 4/08/2004 250 19 ABN AMRO Bank N.V. 2/09/2004 175 20 Société Générale 2/09/2004 50 21 Barclays Bank PLC 15/09/2004 400 22 Commerzbank AG 27/09/2004 75 23 Fortis Bank NV-SA 29/09/2004 500 24 BNP Paribas 29/09/2004 200 25 Power Corporation of Canada 15/10/2004 50 26 Credit Agricole Corporate and Investment Bank 15/10/2004 75 27 Goldman Sachs Asset Management International 9/05/2005 500 28 Martin Currie Investment Management 25/10/2005 120 29 Government of Singapore Investment Corporation 25/10/2005 300 30 PineBridge Investment LLC 14/11/2005 150 31 Temasek Fullerton Alpha Investments 15/11/2005 300 32 JF Asset Management 28/12/2005 275 33 The Dai-ichi Mutual Life Insurance Company 28/12/2005 200 34 DBS Bank Ltd. 13/02/2006 100 35 AMP Capital Investors 10/04/2006 300 36 The Bank of Nova Scotia 10/04/2006 150 37 KBC Financial Products UK Limited 10/04/2006 20 38 La Compagnie Financier Edmond de Rothschild 10/04/2006 100 Banque 39 Yale University 14/04/2006 150 40 Morgan Stanley Investment Management 7/07/2006 450 41 Prudential Asset Management (Hong Kong) 7/07/2006 300 42 Stanford University 5/08/2006 100 43 GE Asset Management 5/08/2006 350 44 United Overseas Bank 5/08/2006 50 45 Schroder Investment Management 29/08/2006 300 46 HSBC Global Asset Management (Hong Kong) 5/09/2006 350 47 Mizuho Securities Co 5/09/2006 50 48 UBS Global Asset Management (Singapore) 25/09/2006 200 49 Sumitomo Mitsui Asset Management Company 25/09/2006 350 50 Norges Bank 24/10/2006 700 51 Pictet Asset Management 25/10/2006 100 52 The Trustees of Columbia University in the City 12/03/2008 100 of New York 53 Prudential Asset Management Co 7/04/2008 75 54 Robeco Institutional Asset Management B.V. 5/05/2008 150 55 State Street Global Advisors Asia 16/05/2008 50 56 Platinum Investment Company 2/06/2008 150 57 KBC Asset Management N.V. 2/06/2008 210 58 Mirae Asset Global Investments 25/07/2008 250 59 ACE INA International Holdings 5/08/2008 150 60 Caisse de dépot et placement du Québec 22/08/2008 200 61 President and Fellows of Harvard College 22/08/2008 200 62 Samsung Investment Trust Management 25/08/2008 300 63 AllianceBernstein 28/08/2008 150 64 Overseas-Chinese Banking Corporation 28/08/2008 150 65 First State Investment Management (UK) 11/09/2008 120 66 DAIWA Asset Management 11/09/2008 200 67 Shell Asset Management Company B.V. 12/09/2008 0 68 T. Rowe Price International 12/09/2008 110 69 Credit Suisse AG 14/10/2008 200 70 UOB Asset Management 28/11/2008 50 71 ABU Dhabi Investment Authority 3/12/2008 200 72 Allianz Global Investors Luxembourg S.A. 16/12/2008 100 73 Capital International, Inc 18/12/2008 100 74 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co 29/12/2008 100 75 Hanwha Investment Trust Management Co 5/02/2009 70 76 Emerging Markets Management, L.L.C. 10/02/2009 50 77 DWS Investment S.A. 24/02/2009 200 78 The Korea Development Bank 23/04/2009 100 79 Woori Bank Co 4/05/2009 50 80 Bank Negara Malaysia 19/05/2009 2