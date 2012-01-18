［１７日］ スタンダード＆プアーズ（Ｓ＆Ｐ）は１７日、ユーロ圏の政府系機関（Ｇ ＲＥ）で主に公益事業を行う１３社の格付けおよび格付け見通しの見直し結果を発表した。 これは１３日に発表したソブリン格付け変更に続く措置。 Ｓ＆Ｐは昨年１２月初め、ユーロ圏１７カ国のソブリン格付けとともに、２６の公益事 業会社も引き下げ方向で見直す対象とした。 １７日に発表した声明によると、フランス電力公社（ＥＤＦ）( EDF.PA )の長期格付けが 「ＡＡ─」から「Ａ＋」に下げられた。見通しは安定的。ドイツ鉄道（ドイチェ・バーン） [DBN.UL]は「ＡＡ」で据え置かれた。見通しは安定的。 声明が示した変更結果（一部）は以下の通り。 変更後 変更前 長期／見通し／短期 長期／見通し／短期 Aeroports de Paris A+/Negative/-- A+/Watch Neg/-- Bord Gais Eireann BBB+/Negative/A-2 BBB+/Watch Neg/A-2 Deutsche Bahn AG AA/Stable/A-1+ AA/Watch Neg/A-1+ Dublin Airport Authority PLC BBB/Negative/A-3 BBB/Watch Neg/A-3 EBN B.V. AAA/Negative/A-1+ AAA/Watch Neg/A-1+ Electricite de France S.A. A+/Stable/A-1 AA-/Watch Neg/A-1+ Electricity Supply Board BBB+/Negative/A-2 BBB+/Watch Neg/A-2 Fingrid Oyj AA-/Negative/A-1+ AA-/Watch Neg/A-1+ GasTerra B.V. AA+/Negative/A-1+ AA+/Watch Neg/A-1+ N.V. Nederlandse Gasunie AA-/Negative/A-1+ AA-/Watch Neg/A-1+ Northern Ireland Electricity Ltd. BBB+/Negative/A-2 BBB+/Watch Neg/A-2 NS Groep N.V. AA-/Negative/-- AA-/Watch Neg/-- RTE EDF Transport S.A. A+/Stable/A-1 AA-/Watch Neg/A-1+ Societe Nationale des Chemins de Fer Francais AA/Negative/A-1+ AA+/Watch Neg/A-1+