Investing |
Ｓ＆Ｐの欧州公益企業格付け見直し、仏電力公社
［１７日］ スタンダード＆プアーズ（Ｓ＆Ｐ）は１７日、ユーロ圏の政府系機関（Ｇ
ＲＥ）で主に公益事業を行う１３社の格付けおよび格付け見通しの見直し結果を発表した。
これは１３日に発表したソブリン格付け変更に続く措置。
Ｓ＆Ｐは昨年１２月初め、ユーロ圏１７カ国のソブリン格付けとともに、２６の公益事
業会社も引き下げ方向で見直す対象とした。
１７日に発表した声明によると、フランス電力公社（ＥＤＦ）(EDF.PA)の長期格付けが
「ＡＡ─」から「Ａ＋」に下げられた。見通しは安定的。ドイツ鉄道（ドイチェ・バーン）
[DBN.UL]は「ＡＡ」で据え置かれた。見通しは安定的。
声明が示した変更結果（一部）は以下の通り。
変更後 変更前
長期／見通し／短期 長期／見通し／短期
Aeroports de Paris
A+/Negative/-- A+/Watch Neg/--
Bord Gais Eireann
BBB+/Negative/A-2 BBB+/Watch Neg/A-2
Deutsche Bahn AG
AA/Stable/A-1+ AA/Watch Neg/A-1+
Dublin Airport Authority PLC
BBB/Negative/A-3 BBB/Watch Neg/A-3
EBN B.V.
AAA/Negative/A-1+ AAA/Watch Neg/A-1+
Electricite de France S.A.
A+/Stable/A-1 AA-/Watch Neg/A-1+
Electricity Supply Board
BBB+/Negative/A-2 BBB+/Watch Neg/A-2
Fingrid Oyj
AA-/Negative/A-1+ AA-/Watch Neg/A-1+
GasTerra B.V.
AA+/Negative/A-1+ AA+/Watch Neg/A-1+
N.V. Nederlandse Gasunie
AA-/Negative/A-1+ AA-/Watch Neg/A-1+
Northern Ireland Electricity Ltd.
BBB+/Negative/A-2 BBB+/Watch Neg/A-2
NS Groep N.V.
AA-/Negative/-- AA-/Watch Neg/--
RTE EDF Transport S.A.
A+/Stable/A-1 AA-/Watch Neg/A-1+
Societe Nationale des Chemins de Fer Francais
AA/Negative/A-1+ AA+/Watch Neg/A-1+
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
成長の時代終えんの理由
政労使協調の政策は既存企業とその労働者に恩恵を与えるが、イノベーションを阻み、成長を損ねるとＢＮＰパリバの河野龍太郎氏は指摘。 記事の全文
米経済､短期では成功も
今年も政治が経済を翻弄する１年となりそうだが、米国経済は短期では「意外な成功」もあり得ると三菱総研の武田洋子氏は指摘。 記事の全文