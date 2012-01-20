＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1月20日─1月27日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表時間 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２０日（金） ０７００ＧＭＴ １２月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI] （前月比、％） 0.1 0.1 （前年比、％） 4.6 5.2 ０９３０ＧＭＴ １２月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI] （前月比、％） 0.6 -0.4 （前年比、％） 2.4 0.7 １５００ＧＭＴ １２月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI] （年率、100万戸） 4.65 4.42 ２３日（月） ００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI] （前期比、％） N/A 0.6 （前年比、％） N/A 2.7 ２４日（火） ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI] （指数） N/A 46.9 ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI] （指数） N/A 48.8 ０８５８ＧＭＴ １月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI] （指数） N/A 48.3 １０００ＧＭＴ １１月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI] （前月比、％） N/A 1.8 （前年比、％） N/A 1.6 ２５日（水） ００３０ＧＭＴ 第４・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI] （前期比、％） N/A 0.6 （前年比、％） N/A 3.5 トリム平均値（前期比、％）N/A 0.3 トリム平均値（前年比、％）N/A 2.3 ０９００ＧＭＴ １月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI] （業況指数） 107.6 107.2 （現況指数） N/A 116.7 （期待指数） N/A 98.4 ０９３０ＧＭＴ 第４・四半期英ＧＤＰ速報値（国立統計局）[GBGDP=ECI] （前期比、％） N/A 0.6 （前年比、％） N/A 0.5 （Q3確報） １２００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI] １５００ＧＭＴ １２月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI] （前月比、％） N/A 7.3 １５００ＧＭＴ １１月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI] (前月比、％) N/A -0.2 ２６日（木） ０７００ＧＭＴ ２月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI] （指数） N/A 5.6 １３３０ＧＭＴ １２月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI] （前月比、％） 1.8 3.7 （輸送機器除く／前月比、％） N/A 0.3 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A -1.2 １３３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI] （1/21までの週、1000件） N/A 352 １３３０ＧＭＴ １２月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI] （指数） N/A -0.37 １５００ＧＭＴ １２月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI] （年率、100万戸） 0.32 0.315 １５００ＧＭＴ １２月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI] （指数／前月比、％） N/A 0.5 ２７日（金） ０９００ＧＭＴ １２月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI] （前年比、％） N/A 2.0 １３３０ＧＭＴ 第４・四半期米ＧＤＰ速報値 [USGDPR=ECI] （前期比年率、％） 3.0 1.8 デフレーター 0.4 2.6 （Q3確報） １４５５ＧＭＴ １月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 [USMSN=ECI] （指数） N/A 74.0 （1月速報） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━