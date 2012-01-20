〔情報ＢＯＸ〕ユーロ圏債務危機、今後の主な日程

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［１９日 ロイター］ ユーロ圏債務危機をめぐる主な日程は以下の通り。 ＜欧州連合（ＥＵ）＞ １月２３日 ユーロ圏財務相会合 １月２４日 ＥＵ財務相理事会 １月３０日 ＥＵ首脳会議（ブリュッセル） ２月２０日 ユーロ圏財務相会合 ２月２１日 ＥＵ財務相理事会 ３月１─２日 ＥＵ首脳会議（ブリュッセル） ３月１２日 ユーロ圏財務相会合 ３月１３日 ＥＵ財務相理事会 ３月３０─３１日ＥＵ非公式財務相理事会（コペンハーゲン） ５月２５日 ＥＵ首脳会議（ブリュッセル） ＜ギリシャ＞ ２月７日 ６カ月物国債入札 ２月１４日 ３カ月物国債入札 ３月２０日 国債１４５億ユーロの償還日 ＜イタリア＞ １月２６日 ゼロクーポン国債・物価連動国債入札 １月２７日 短期国債入札 ＜ドイツ＞ 政治・経済指標 １月２３日 メルケル首相、ユーロ導入１０周年のイベントで演説 １月２４日 ＰＭＩ速報値 １月２５日 ＩＦＯ業況指数 １月２６日 ＧｆＫ消費者信頼感指数 国債入札 １月２３日 １年物国債 １月２５日 ３０年物国債 ＜スペイン＞ 経済指標 １月２７日 第４・四半期失業率 １２月小売売上高 １月３０日 第４・四半期国内総生産（ＧＤＰ）速報値 １月３１日 １月インフレ速報値 ２月２日 １月失業率 国債入札 １月２４日 ３カ月物・６カ月物国債 ＜ポルトガル＞ ２月（日取りは未定） 欧州委員会、ＥＣＢ、ＩＭＦが再建策の進展状況を評価 ２月１１日 緊縮財政・労働市場改革に反対する全国集会 国債入札 ２月１日 ３カ月物国債（７億５０００万─１０億ユーロ） ２月１５日 ３カ月物・６カ月物国債（総額１５億─１７億５０００万ユーロ） ３月２１日 ４カ月物・６カ月物国債（総額７億５０００万─１０億ユーロ）
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