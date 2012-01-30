追加：ＥＵ首脳会議関連ヘッドライン一覧

＊記事本文を読む場合は、ヘッドライン末尾の番号をダブルクリックして下さい。 《声明》 ◎ＥＵ首脳会議、経済成長と雇用創出に向け一段の取り組みを表明[ID:nTK8067634] 《要人発言》 ◎ギリシャ支援、不足分を埋めるためギリシャ政府・民間部門の一段の貢献必要 ＝独首相[ID:nJT8067590] ◎新ギリシャ支援プログラム、今後まとまると確信＝ＥＵ委員長[ID:nTK8067476] ◎ギリシャ第2次支援が2月中旬の期限に間に合うよう、 ユーロ圏財務相は必要な措置とるべき＝ＥＵ大統領[ID:nTK8067436] ◎新財政協定は25カ国で調印、チェコは憲法上の理由で見送り＝仏大統領 [ID:nTK8067402] ◎ギリシャ首相、ＥＣＢ総裁やＥＵ高官と会談へ ＥＵ首脳会議終了後＝政府高官 [ID:nJT8067434] 《その他関連記事》 ◎スペインの銀行再編、ＥＳＭの資金使う考えない＝ラホイ首相[ID:nJT8067534] ◎欧州当局、ギリシャ国債評価損で銀行に配慮へ 資本増強額拡大せず＝関係筋 [ID:nJT8067322] ◎欧州の財政監視、ギリシャのみを念頭に置くべきでない＝ユーログループ議長 [ID:nJT8067038] ◎中欧4カ国、ユーロ圏首脳会議への参加求め新財政協定の変更望む[ID:nJT8066946] ◎スペイン、銀行再編計画を週内に承認へ 労働改革の承認は2月＝ラホイ首相 [ID:nJT8066914] 《市場の動向》 ◎仏ＴＢ入札は底堅い結果、総額83億ユーロ調達[ID:nJT8067186] ◎イタリア国債入札で10年物利回り6.08％に低下、10月以来の低水準[ID:nTK8066730] ◎ポルトガルのＣＤＳ、アップフロントの支払い金額が過去最高に上昇 [ID:nTK8066662] 《参考データ・情報》 ◎ＥＣＢ債券買い入れ額が急減、ギリシャ債務損失負担めぐる圧力背景 [ID:nJT8067222] ◎翌日物預金残高、4888億ユーロに増加＝ＥＣＢ[ID:nTK8066588] ◎〔情報ＢＯＸ〕ユーロ圏のソブリン格付けと債券発行残高（1月30日現在） [ID:nJT8067548] ◎〔情報ＢＯＸ〕ユーロ圏債務危機、今後の主な日程[ID:nTK8066368] 《分析・解説》 ◎〔アングル〕「次はポルトガル」を意識する投資家、追加支援は必至との見方 [ID:nTK8066234] ◎〔Ｑ＋Ａ〕ギリシャの債務減免交渉の主なポイント[ID:nTK8083869] ◎〔シナリオ〕ギリシャ債務交換協議の予想される結果と市場動向[ID:nTK8064824] ◎〔情報ＢＯＸ〕ギリシャが債務不履行に格付けされた場合に想定される事態 [ID:nTK8063138] ［東京 ３１日 ロイター］